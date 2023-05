“Necesitamos unhas beirarrúas para camiñar seguros pola parroquia, para poder ir a Sabarís ou á Ramallosa, aquí ao lado, camiñando sen medo, para salvar vidas”. Así de rotundos se mostraban ayer los vecinos de Borreiros, durante la concentración de protesta a la que sumaron más de un centenar.

En el entorno de la guardería San José, los manifestantes desplegaron pancartas y carteles y cortaron el tráfico durante una hora hartos de que sus reivindicaciones hayan caído en saco roto durante años. Han recogido más de 700 firmas y mantenido diversas reuniones con el gobierno municipal. No les sirve el proyecto que plantea el alcalde, el socialista Paco Ferreira, con un paseo junto al río Miñor y un tramo con aceras anchas. “Nós o que queremos son unhas beirarrúas viables ao longo dos 1,8 kilómetros desde o cruce do Telleiro ata A Ramallosa, unhas beirarrúas realistas que cubran as necesidades de seguridade peonil, non unhas beirarrúas de 2,5 metros porque non se poden construir nin son a necesidade que temos”, explicaban Miguel García y Marcos Expósito, portavoces de la iniciativa.

A la concentración acudieron miembros de los grupos de la oposición –PP, Manifesto Miñor y BNG–. Los manifestantes les agradecieron la presencia, pero también les advirtieron que al participar en la convocatoría “adquiren un compromiso con Borreiros e se chegan a gobernar teñen que cumplir”.