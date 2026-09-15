La cantera del Celta vive su propio derbi de Nicosia

Sea cual sea la alineación que Claudio Giráldez presente hoy en el GSP Stadium de Nicosia, es de esperar que más de un canterano del Celta compita contra el Omonia. en la apertura de la Europa League. No serán los primeros. Incluso hubo uno que defendió la camiseta verde que hoy tendrá delante el equipo vigués. Porque Iago Bouzón, allá por 2010, se convirtió en uno de los primeros futbolistas españoles que jugó en Chipre. Lo hizo durante dos años en el rival de los célticos. Seis después, otro hijo de A Madroa se mudó a la ciudad. En este caso a su parte amarillla. Porque Roberto Lago jugó en el APOEL entre 2016 y 2018. Un derbi de 'canteira celeste', aunque no haya coincidido en el tiempo.

Las diferencias empiezan pronto y las desata Bouzón. «Cuando me llegó la oportunidad de ir a Chipre, yo no conocía mucho. Ni del país, ni del club, aunque era el equipo más grande de la isla», apunta. Lago está disconforme. «El APOEL es el mejor club del país, aunque en los últimos años reina un poco más Omonia», concede, aludiendo a los problemas económicos que atraviesa el que fue su equipo. Ambos conocieron desde dentro uno de los derbis más calientes de Europa. «Partido de altísimo riesgo», rememora el vigués. «Mucha bengala y policía. Pero mola mucho vivirlo. Si lo ganas, te sientes el rey durante un tiempo», añade, mientras cuenta con el aval del redondelano.

Ellos se retiraron. Los recuerdos nunca lo harán. Coinciden en la pasión que siente el chipriota por el fúbol -«viven por y para él», acota Roberto- y su personalidad cálida. «Me sentí muy bien tratado. Son cercanos, les gusta estar en contacto con su gente», apunta Iago, que hace apenas unos días estuvo en la isla.

«Al principio me costó tomar la decisión, pero ellos mostraron mucho interés», cuenta, mientras destaca la «grata sorpresa» que le supuso encontrar «instalaciones, maquinaria y organización que iban por delante de lo que había en España, excepto los grandes». Y es que, aunque pueda ser una Liga menor, el Omonia y APOEL siguen siendo los equipos más importantes de un país. Y ambos canteranos del Celta lo notaron. «Todo lo que pasa tiene muchísima repercusión», coinciden los dos.

Bouzón lo entendió al poco de llegar. «Teníamos día libre y fui a la plata con un compañero portugués», inicia. «Nada fuera de lo normal. Tomar un poco el sol y echar un rato tranquilos. Pues a los dos días estábamos en las revistas», recuerda. «Al final, ser jugador de un club como el Omonia, que es el que más aficionados tiene en toda la isla, provoca que todo lo que haces tiene una repercusión enorme. Era algo a lo que no estaba acostumbrado», confiesa.

Una capital dividida

Roberto también lo notó. En su caso, con un tema más delicado. Y es que Nicosia sigue siendo la única capital del mundo dividida debido a la ocupación turca, hace más de 50 años. «Al chipriota no le puedes hablar de Turquía. Le hace mucho daño ese tema», avanza. «Evitan hablar de ello», confirma Iago, que incide en la famosa línea verde. «Imagínate ir andando por Príncipe y encontrar un puesto fronterizo», sugiere. Pues Lago supo pronto lo que significaba. «Subí una foto a Instagram con mi mujer y mis suegros y muy al fondo se veía una bandera turca. Empezaron a llegarme mensajes y no paraba aquello. El delegado me dijo que había cometido un error y que tenía que eliminarla cagando leches», cuenta con la tranquilidad que da el paso del tiempo.

En lo que también están de acuerdo los dos es en que el Celta debe ganar este miércoles. «Por plantilla y a nivel técnico y táctico es superior», concuerdan. «Pero no se puede subestimar al rival», advierte Roberto. Igual que Bouzón, que avisa de los peligros del que fue su equipo. «El calor y la humedad la van a notar. Y los aficionados son muy ruidosos y apoyan mucho a su equipo. Así que como no estén concentrados, lo van a pasar mal», desliza el redondelano, que mantiene con el vigués el derbi de la cantera del Celta en Chipre. Aunque esta tarde, los dos apuestan por el celeste.