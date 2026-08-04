Borja Iglesias, entre el caluroso recibimiento en Vigo y el odio en redes: «(Tenían que matarte; puta rata) Y así todo el día, todos los días»

Borja Iglesias ya está en Vigo. El delantero del Celta, todavía de vacaciones después de proclamarse campeón del mundo con la selección española, aprovechó su regreso a la ciudad para reencontrarse con algunos de sus compañeros y visitar las instalaciones de Afouteza. Una jornada marcada por el cariño del entorno celeste que contrastó con el odio que el futbolista asegura recibir de manera constante a través de las redes sociales.

El atacante compartió en sus historias de Instagram varias imágenes de su paso por Vigo. En una de ellas aparece junto a Hugo Álvarez, que posó con la medalla de campeón al cuello y sosteniendo la Copa del Mundo conquistada por España. En otra fotografía, Iglesias aparece acompañado por los tres hijos de Iago Aspas, vestidos con la camiseta celeste. «Con nuestro campeón del mundo», podía leerse en la publicación que había compartido en su perfil la mujer del capitán celeste, Jenni Rueda.

La visita se produce antes de su regreso oficial al trabajo. Borja Iglesias se incorporará a los entrenamientos el próximo lunes 10 de agosto, después de disfrutar de unas vacaciones más prolongadas por su participación en el Mundial. Hasta entonces continuará al margen de una pretemporada que el resto de la plantilla comenzó a principios de julio.

Su estancia en Vigo coincidió, sin embargo, con una nueva denuncia pública del futbolista por los mensajes violentos que recibe. Iglesias mostró la captura de una respuesta enviada a una de sus historias, en la que un usuario le recriminaba que no se hubiese pronunciado sobre la crisis migratoria vivida en Ceuta.

El mensaje incluía graves insultos y amenazas, entre ellas «tenían que matarte» y «puta rata». El autor también le reprochaba haber celebrado el título mundial con la camiseta de España y publicar después una imagen jugando al Mario Kart en lugar de hablar de lo ocurrido en la ciudad autónoma.

El mensaje lleno de insultos que un usuario en redes le mandó a Borja Iglesias. / Instagram

Iglesias no entró a debatir sobre el contenido del comentario ni respondió directamente al usuario. Se limitó a compartir la captura acompañada de una frase que evidenciaba su hartazgo: «Y así todo el día, todos los días». El delantero quiso mostrar de este modo el acoso que asegura sufrir habitualmente por sus posicionamientos públicos o, como en esta ocasión, por no haberse manifestado sobre un asunto concreto.

No es la primera vez que el futbolista celeste denuncia ataques en internet. Iglesias ha sido objeto de insultos en numerosas ocasiones por pronunciarse sobre cuestiones sociales, defender los derechos humanos o apoyar públicamente a Jenni Hermoso durante el conflicto abierto tras el caso Rubiales.

El Celta pone rumbo a Italia

Mientras Borja Iglesias completa sus últimos días de descanso, la expedición dirigida por Claudio Giráldez viajará este miércoles desde Peinador para iniciar su concentración en Italia. El vuelo está previsto para las 10.30 horas y el equipo disputará esa misma tarde, a partir de las 20.00, su primer amistoso ante el Sassuolo en el Ricci Stadium.

El segundo encuentro llegará el sábado 8 de agosto, a las 21.00 horas, frente al Nápoles, en el estadio Teofilo Patini de Castel di Sangro. La plantilla regresará a Vigo el domingo por la mañana y, un día después, Borja Iglesias se pondrá de nuevo a las órdenes de Giráldez para comenzar su preparación con vistas al inicio de la Liga.