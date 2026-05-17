Aspas: «Esta semana tomaremos la mejor decisión para mí y para el club»
El moañés anuncia que estos días se sentará con Garcés y Marián Mouriño para resolver la decisión sobre su continuidad o su retirada
Iago Aspas aseguró tras lograr de forma matemática la clasificación europea para el próximo curso con el punto cosechado en San Mamés que para su equipo «es un premio muy grande». Aunque de todos modos, lo más llamativo fue cuando se refirió a su futuro y la necesidad de saber si esta semana estamos ante su último partido como jugador del Celta o no. El moañés lo dejó todo pendiente de una conversación que mantendrá con Marco Garcés, director deportivo, y Marián Mouriño: «Esta semana quedaré a comer con la presidenta y Marco Garcés, tomaremos un café y decidiremos tanto lo mejor para mí como para el club, pondremos cada uno sus cartas y tomaremos la mejor decisión. Yo siempre he estado muy agradecido al club, a la presidenta que me han abierto siempre los brazos y esta semana tomaremos una decisión juntos». El delantero insistió en que «todavía no sé lo que haré. Lo hablaré con la familia, son muchos años, tengo tres hijos...pero también sigo disfrutando del día a día», añadió.
De vuelta al asunto de la clasificación europea, el delantero comentó que «creo que es la segunda vez en la historia del club, en sus cien años, que se consiguen dos temporadas seguidas en Europa, tenemos aún a tiro el premio gordo de poder volver a la Europa League, pero estamos contentos y felices», manifestó en declaraciones a Movistar+
«Hemos jugado contra un equipazo que no va a Europa, por poner en contexto lo conseguido. Hemos llegado a cuartos de la Europa League, ojalá el año que viene la temporada sea parecida», deseó Aspas.
- Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
- Cómo construir un nido artificial para aves urbanas: la recomendación de la la Sociedad Española de Ornitología para convivir con los pájaros
- El metal de Pontevedra cierra un preacuerdo «histórico» con un alza salarial del 15%
- Vuelve la Farola y vuelve el Acrópolis
- Estudiante keniata llega a un pueblo de Ourense para revitalizar el rural con un 'hub' de innovación
- Cuando el marisqueo deja de ser rentable: «Dejo el mar muy a mi pesar porque no hay ingresos, no por madrugar, el frío o el calor»
- El metal se consolida a la vanguardia de toda España en subidas salariales: así pacta la industria en comparación con otros sectores
- ¿Quién se queda con el piso de la vecina en Galicia? La Xunta investiga más de 560 herencias sin testamento en cinco años