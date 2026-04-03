El Fortuna recupera efectivos para la visita a Valdebebas

El Celta Fortuna recupera efectivos para afrontar la exigente visita a Valdebebas para medirse a un Real Madrid Castilla que cayó por la mínima en su visita a Balaídos y que ahora afronta este duelo pendiente también de la cita que el martes le espera ante Manchester United en los cuartos de final de la Premier League International Cup. Los célticos rebosan optimismo después de ganar al Athletic Club B con dos goles de Hugo González y Somuah en el descuento.

Fredi Álvarez respira un poco más tranquilo al recuperar piezas importantes como Dela, Anxo Rodríguez y Meixús. En la convocatoria del técnico celeste no aparece Antañón, que viene de jugar con la selección española sub-19. El joven centrocampista posiblemente se incorpore al primer equipo para la visita a Valencia, teniendo en cuenta que Giráldez ha visto mermada la medular con las lesiones de Miguel Román, Matías Vecino e Ilaix Moriba.

El Fortuna defenderá ante el filial madridista la segunda plaza de la Primera RFEF, que mantiene con una ventaja de siete puntos sobre el Barakaldo. Para enfrentarse al equipo que entrena López de Lerma, Fredi Álvarez tampoco podrá contar con Joel López, Seyni y Vicente, todos ellos por lesión. Ha citado a los juveniles Noah Rodríguez, Khayat y Kibet y desaparecen de la convocatoria los también juveniles Sobral y Sálamo.

El conjunto madrileño es noveno, con 43 puntos, y acumula dos jornadas sin ganar en el Alfredo Di Stéfano, tras caer ante la Ponferradina y empatar con el Zamora. n

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CAMPO: Alfredo Di Stéfano HORA: 21 horas (Teledeporte).