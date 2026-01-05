Un regalo de los 'Reyes celestes': fiesta en el entreno a puertas abiertas en Balaídos /

El Celta abrió este lunes las puertas de Balaídos para que una multitud de aficionados pudiesen ver de cerca el entreno de los del Claudio Giráldez. La ilusión está instaurada en el celtismo, sobre todo tras la brillante racha de resultados, especialmente el último, un contundente 4-1 en casa frente al Valencia. El entusiasmo se personificó especialmente en los más pequeños, que acudieron al estadio deseosos de una firma y foto con sus ídolos a unas horas de que los Reyes Magos, que ya están por Vigo, entren en sus casas a dejar los regalos.

La afición celeste respondió en masa al ya habitual entrenamiento con público organizado por el Celta en las fiestas navideñas. Las puertas del estadio se abrieron a las 10.30 h, media hora antes de que los balones circulasen por el césped celeste bajo un agradable sol mañanero, pero los más devotos se presentaron en los accesos mucho tiempo antes. Ello dibujó colas interminables en los aledaños de Balaídos, muestra de la perfecta comunión que existe actualmente entre el club vigués y su masa social, principalmente orquestada por la presidenta Marian Mouriño y el propio Giráldez.

Desde un 'selfi' con los jugadores hasta un intercambio de guantes con Radu. Los más pequeños disfrutaron este lunes con la oportunidad de ver de cerca a sus ídolos, que les correspondieron acercándose, tras la preparación, a la zona de Tribuna y Marcador Bajo, las dos gradas abiertas para la cita. Además, tiraron varios balones a los graderíos.

«El club quiere agradecer una vez más el apoyo constante de una afición, siempre presente, que acompaña al equipo jornada tras jornada, incluso, más allá de nuestras fronteras», refirió el propio Celta en un comunicado.

Los resultados acompañan en esta relación. El Celta encadena cuatro victorias consecutivas en LaLiga, entre ellas, las dos primeras en casa, frente al Athletic Club y el pasado sábado ante el Valencia con cuatro goles en su haber. Estos auparon al conjunto a la séptima posición con 26 puntos, a tan solo un par del puesto que da el tique a la Conference League. La parroquia celeste ya ha dejado atrás la amarga derrota copera en Albacete y continúa esperanzada con repetir una gesta en Europa League, en la que marchan decimonovenos. Todavía resuena en la avenida de Fragoso el canto al unísono de 'A Rianxeira'.