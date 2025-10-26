Aidoo, regresa a la titularidad diez meses después

Claudio Giráldez ha elegido como titular a Joseph Aidoo para enfrentarse esta tarde a Osasuna. El ghanés vuelve a disputar un partido oficial con el Celta diez meses después de su última participación, en un partido de Copa en Salamanca.

Otra de las novedades en el once es la presencia de Damián Rodríguez en el centro del campo, junto a Moriba. La defensa la completan Manu Fernández y Marcos Alonso. La elección de Aidoo, al que el club había invitado a marcharse el pasado verano, puede estar condicionada por el dominio en el juego aéreo de Ante Budimir, uno de los delanteros que más remata en la Liga. El africano sustituye a Starfelt, que es baja en El Sadar por sanción.

El once del Celta se completa con Carreira y Ristic, que vuelve tras lesión, como carrileros; y con Jutglà, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza, en ataque. El andaluz repite en el once titular tras su gran actuación ante el Niza. Además, se reencuentra con el equipo con el que jugó cedido la temporada pasada por parte del Bayern de Múnich.