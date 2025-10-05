Claudio junta a Jutglá y Borja Iglesias en el ataque ante el Atlético

Claudio Giráldez apuesta ante el Atlético de Madrid por un ataque formado por Williot Swedberg, Ferran Jutglà y Borja Iglesias. Por primera vez en la temporada los dos delanteros centros del equipo coinciden en la alineación titular aunque ha habido algún partido en el que han coincidido sobre el terreno de juego. Otra de las grandes novedades del equipo es que Iago Aspas, en el día en que podría igualar los 522 partidos de Manolo Rodríguez con el Celta se quedará en el banquillo de inicio.

Regresará al equipo Carreira tras su lesión y Fran Beltrán que llevaba varios partidos fuera de la alineación. Formará una novedosa pareja en el medio del campo con Damián Rodríguez. La alineación del equipo vigués estará formada por Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Beltrán, Damián, Carreira; Williot Swedberg, Ferran Jutglà y Borja Iglesias.