Williot: «Si hacíamos gol, sabíamos que remontábamos »

El autor del gol de la victoria contra el Betis, Williot Swedberg, dijo que el Celta nunca arrojó la toalla, pese a ir perdiendo por 0-2, en la primera parte y destacó la confianza de todo el equipo para reaccionar en la segunda parte hasta remontar el partido. «Todo el equipo ya desde, no sé, el minuto 40 íbamos apretando mucho y sabíamos que, si marcábamos uno, como decía el míster en el descanso, íbamos a remontar», declaró a Celta Media el atacante sueco.

Williot valoró la importancia de un triunfo que le permite al Celta poner fin a una mala racha de resultados que se venía prolongando a lo largo de todo el mes de enero y no descartó volver a sumar de tres la próxima jornada en un campo tan complicado como el Metropolitano. «Es un partido muy difícil, pero en cada jornada tenemos ocasiones para ganar. Podemos ganar a cualquier rival. Lo hemos mostrado en casa y ahora tenemos que hacerlo también fuera de casa», dijo el extremo, que celebró la victoria «después de un tiempo sin ganar».

El autor del gol que abrió el marcador, Fran Beltrán, destacó, por su parte, «el alma» que mostró el Celta para levantar un 0-2 en la segunda parte. «Mucha gente decía que este equipo no tenía alma, que se estaba dejando ir...hablando todo el rato. Hemos demostrado que aun perdiendo 0-2 hemos cogido las riendas y hemos encaminado los tres puntos», comentó. El mediocentro habló de cómo vio su gol: «En la primera parte tuve ya dos acercamientos que no me la echaron y estaba solo. En ese gol la vi plena y, según la vi, dije tengo que marcarla».

Javi Rodríguez, tercero de los goleadores celestes ayer y autor del segundo gol, puso en valor la fe mostrada por el equipo y el apoyo de la grada para buscar la remontada: «En la primera parte estuvimos un poco descolocados, había mucha gente en la última línea y fue complicado en las marcas. En el descanso ajustamos la presión y pudimos sacarlo. En casa, con el apoyo de la gente, tenemos que creer en la victoria y estamos muy contentos por dársela».