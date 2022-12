El entrenador del Celta , Carlos Carvalhal, dijo este miércoles que su equipo está "más que avisado" del riesgo de confiarse ante el Gernika por tratarse de un equipo que milita en Segunda RFEF.

"No necesitamos ver los otros partidos, basta con el partido que hicimos en la anterior eliminatoria, que a los 28 minutos estábamos perdiendo 1-0 y con gran dificultad para conseguir oportunidades", afirmó el técnico luso en referencia a lo sucedido ante el Algar.

En este sentido, apuntó que lo más importante es "respetar" al conjunto dirigido por el exfutbolista Aitor Larrazabal porque tiene "una actitud competitiva muy fuerte".

"Juegan muy organizados, defienden bien y tienen algunos atacantes rápidos", analizó en rueda de prensa Carvalhal, para quien jugar en un campo de hierba artificial no sirve de excusa.

"Si tuviésemos que jugar en un campo de balonmano estaría preocupado, pero es uno de fútbol. Los jugadores son profesionales y necesitamos concentración, gran actitud y determinación. Estamos en igualdad de condiciones con el adversario", subrayó.

Dejó entrever que no realizará muchos cambios porque "nos interesa pasar la eliminatoria", y reveló que mantuvo una charla con los porteros Agustín Marchesín e Iván Villar para explicarles que "no hay un portero para una competición y otro para la otra". "Mi experiencia me dice que es un gran error. Yo cometí una incongruencia en el pasado y se la admití a mis jugadores. Para cada partido voy a escoger al mejor para ganarlo", puntualizó.