El presidente del Celta, Carlos Mouriño, cree que "no hay que perseguir" al delantero Iago Aspas por sus declaraciones sobre el arbitraje del asturiano González Fuertes al finalizar el partido del pasado sábado contra el Real Madrid en Balaídos, después de que el Departamento de Integridad de la Federación trasladara un informe al Comité de Competición para estudiar una posible sanción.

"Todos los que conocemos a Iago sabemos de su sorna, su retranca y ahí lo tenemos que encajar. También ha habido declaraciones de presidentes y jugadores más graves que lo que ha dicho Iago y no han sido sancionadas", comentó el máximo accionista del club vigués.

Mouriño entiende que el árbitro "no tuvo su mejor día", aunque no quiso ir más allá en su crítica pese a que su club expresó, a través de sus redes sociales, su malestar con la actuación del asturiano nada más terminar el choque.

"Segundas partes nunca fueron buenas", escribió el Celta en sus redes, recordando lo sucedido en 2019, cuando tras perder en Getafe tildó de "lamentable" y de "ínfimo nivel" su actuación después de señalar un penalti a favor de los locales, expulsar a Maxi Gómez por protestar y anular un gol a Hugo Mallo.

"Posiblemente no le acompañó la suerte y las apreciaciones de él no coinciden con algunas de las nuestras", dijo Mouriño, en una entrevista en el programa El Partidazo de la Cadena Cope, sobre el arbitraje de González Fuertes el pasado sábado.

El presidente del Celta cree que el expediente a Iago Aspas se abre "por norma", por eso entiende que Competición no sancionará al internacional español, que podría perderse entre cuatro y doce partidos si prospera la petición del Departamento de Integridad de la RFEF.

Preocupado por la futura sentencia del juicio a Santi Mina

El máximo dirigente celete no escondió su preocupación por una posible sentencia penal contra el delantero Santi Mina, para el que el fiscal Miguel Blasco mantiene su petición de ocho años de prisión por la presunta agresión sexual a una mujer en junio del 2017 en Mojácar (Almería).

"Es un jugador nuestro, que tiene un magnífico rendimiento. Tenemos que estar preocupados. Para nosotros la presunción de inocencia predomina sobre todo, por tanto hay que esperar a cómo ocurren los hechos", afirmó.

El dirigente celeste cree que la sentencia se dictará "en un mes o mes y medio", por eso dejó claro que en el consejo de administración no tomarán una decisión sobre el futuro del jugador hasta que haya una sentencia firme.

"Sería anticiparnos a una sentencia judicial que jamás vamos a hacer. Primero tendrá que salir la sentencia y después tomar nuestra determinación", respondió al ser preguntado sobre si Santi Mina seguirá defendiendo la camiseta celeste en caso de ser condenado.

En la misma entrevista también rechazó la propuesta del futbolista Denis Suárez de negociar con él directamente su renovación, después de que el club rompiera relaciones con su agente. "Mientras Denis esté con ese representante no vamos a negociar ni a sentarnos con él. Por encima de la institución no hay nadie, hay cosas que no vamos a permitir jamás", advirtió.

En este sentido, dijo que la solución pasa por la desvinculación "total" del jugador de su agencia de representación, ya que a él no le vale que "Denis siga con su agente pero negocie directamente con nosotros su futuro".