Todavía con la rabia en el cuerpo por la derrota sufrida ante el Real Madrid, Iago Aspas tuvo que acudir a los micrófonos de Movistar para hacer un primer análisis del encuentro. Allí, como era pertinente, le preguntaron por las decisiones arbitrales que habían condicionado el partido y el resultado, y el de Moaña, como acostumbra, no se mordió la lengua. “Los dos primeros han sido penaltitos, pero han sido. El último desde mi punto de vista no ha sido. Va Mendy en carrera, da un toque hacia un lado, arrolla a nuestro defensa y al final es falta nuestra. Solo le ha faltado pitar ahí el último para tirarlo Pablo -en alusión al árbitro de ayer- y si no se habría ido con un hat-trick Benzema que parecía que era lo que quería y lo que buscaba”, comentó un visible cabreado Aspas.

Estas declaraciones pueden traerle problemas al canterano celeste. Tal y como explicó ayer el periodista especializado en temas arbitrales Ramón Fuentes, tanto el Comité Técnico de Árbitros como Integridad al Comité de Competición podrían proponer una sanción al entender que sus palabras ponen en tela de juicio la honorabilidad del estamento arbitral. De ser así se expondría a un mínimo de cuatro partidos. El delantero fue protagonista en la otra gran acción polémica del encuentro y que también se resolvió de manera contraria a los intereses del equipo vigués. Galhardo remató un centro de Nolito, Courtois despejaba sobre la línea pero el balón acababa entrando ante la presencia del jugador de Moaña y de un Alaba que no lograba despejar. El colegiado entendía que Iago molestó al austriaco y anuló el tanto del brasileño. “Cuando remató Thiago ya notaba que estaba en fuera de juego. Sigo la jugada por si pega en el palo o si al final no lo estoy, pero yo no veo nunca al defensor que me viene por un lado. Yo pienso que no tengo a nadie detrás porque ojos en la espalda no tengo” explicó Aspas. El ayer capitán celeste no fue el único que se quejó amargamente de la actuación de González Fuertes. También lo hizo Nolito, goleador ayer. “Tres penaltis que nos han pitado que, por lo que comentan los compañeros que lo han visto, el tercero es un penalti de risa. Ya está bien, aunque seamos el Celta también nos merecemos un respeto”, señaló el gaditano, que ahondó en su crítica. “Creo que nos han faltado al respeto. Es mi opinión, así de claro. A veces el VAR para uno está cerca, a dos pasitos, y para otro está a una eternidad”. Coudet lamentó en rueda de prensa el hecho de que el colegiado no fuese avisado por el VAR para revisar el último penalti señalado y el club tiró de hemeroteca para exhibir su desaprobación hacia el árbitro asturiano, viejo conocido en la entidad por anteriores actuaciones. “Segundas partes nunca fueron buenas. #EsperemosQueNoHayaTerceras” escribió el Celta en un tuit que acompañó con dos imágenes, una del encuentro de ayer y otra del disputado hace tres años ante el Getafe y donde González Fuertes también había sido protagonista. Aquel día, incluso, el Celta emitió un duro comunicado contra él y su actuación, que calificó como “lamentable” y de “ínfimo nivel”. El club quiere que el colegiado asturiano no complete su trilogía, o al menos que no lo haga esta temporada. El saldo de ayer, de tres penaltis en contra y un gol anulado, parece suficiente como para que su caminos permanezcan separados una temporada.