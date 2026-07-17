El vandalismo cruza la raya en O Grove: llenan de pintadas la capilla del cementerio

La capilla del cementerio municipal de San Martiño de O Grove amaneció ayer llena de horribles pintadas negras. No se libró ni una de sus inmaculadas paredes blancas tras un acto de vandalismo que ha generado una ola de indignación entre la ciudadanía y el Concello, teniendo en cuenta además que se trata de un espacio «sensible».

Fue una vecina quien lo descubrió por la mañana e inmediatamente buscó la manera de denunciar los hechos. Se trata de una propiedad del Ayuntamiento, así que será esta quien deba asumir la limpieza de estos garabatos, escritos en spray negro y en los que se pueden leer palabras en inglés y en algunos casos ni eso.

No alcanza ni el estatus de grafiti, entendido como una expresión artística. Así lo ve el propio alcalde, Jose Cacabelos: «Es puro vandalismo, algo sin criterio, irracional, y no lo podemos tolerar. Tenemos que denunciarlo y sancionar al autor como se debe», clamó.

Otra de las paredes. / FdV

Desafortunadamente, no es el único caso. Según el regidor, está sucediendo desde hace tiempo y hay «mucho mobiliario urbano» afectado, desde bancos, farolas, marquesinas hasta incluso suelos. De hecho, aseguró que la Policía Local lleva tiempo investigando y existe «algún sospechoso y pistas» sobre los posibles autores de lo que resumió como un ataque a bienes públicos o, lo que es lo mismo, «contra todos los vecinos».

El regidor se comprometió a «seguir trabajando» para intentar localizarlos y poner fin al vandalismo.

La ola de indignación en O Grove es general y otras voces del estamento político también condenaron los hechos. Como el BNG, quien puso de manifiesto que «este atentado contra el sentimiento de todos no debería quedar sin castigo».

Asimismo, el grupo de la oposición insta a que «se instaure el mal hecho por los inconscientes y que las fuerzas de seguridad los lleven ante la justicia para que paguen los destrozos».

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En otros Concellos de O Salnés también están sufriendo un incremento de este tipo de comportamientos. Uno de los casos más recientes fue el de la iglesia de San Benito de Cambados o en el yacimiento del Castro Alobre de Vilagarcía.