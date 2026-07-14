Piden que se repare la fuente de la plaza Alfredo Brañas

La Fundación Alfredo Brañas ha presentado un escrito en el Concello de Cambados en el que traslada su preocupación por el estado de abandono en el que se encuentra la fuente situada en la plaza que lleva el nombre del escritor, jurista e intelectual. La entidad considera «inadmisible» que un espacio público que honra la memoria del político galleguista, presente un estado de «deterioro tan evidente».

La fuente permanece sin agua desde hace tiempo, sin iluminación y con su estructura afectada por pintadas que deterioran su imagen. Esta circunstancia «transmite una sensación de dejadez impropia de uno d elos espacios más simbólicos de Cambados», denuncian desde la Fundación.

En ese escrito se solicita al Concello la reparaicón de la fuente, incluyendo el restablecimiento del suministro de agua, la recuperación de la iluminación y la limpieza de las pintadas existentes, así como la adopción de medidas de mantenimiento que eviten que la situación se repita en el futuro. La Fundación se ofrece incluso a colaborar con el Concello si fuese preciso y esperan que la situación se acabe resolviendo cuanto antes.

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Lo cierto es que todo el trabajo realizado en el anterior mandato, cuando el concello se empeñó en recuperar esta fuente y que tuviese un circuito de agua, se ha tirado por la borda en los últimos tres años, al no realizar las intervenciones que restaban por acometer, entre ellas, la de conectar la fuente con la red de suministro de agua para convertir la plaza en un lugar mucho más vistoso.