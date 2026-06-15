El Plan Concilia de O Grove fomentará la inclusión y el respeto en verano
El Concello destina 89.000 euros a esta iniciativa, que busca facilitar la conciliación laboral y familiar para menores de 3 a 14 años
El Concello de O Grove afronta el proceso de contratación del servicio conocido como Plan Concilia, es decir, la ludoteca y el campamento deportivo que organiza cada verano. Para ello, la administración local baraja un presupuesto de 89.000 euros.
El Plan Concilia 2026 prestará atención a menores de entre 3 y 14 años «con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante los meses de julio y agosto», ofreciendo a los asistentes «un espacio lúdico y educativo alternativo, seguro y de calidad en el que la infancia pueda disfrutar de su tiempo de ocio», explican en el Concello.
También se persigue con esta iniciativa «fomentar actitudes solidarias, la convivencia y la cooperación, potenciando valores como el compañerismo y el respeto a los demás y fomentando el conocimiento del medio natural y del municipio».
Entre los objetivos marcados se encuentra, igualmente, concienciar a los niños en torno a la «preservación medioambiental, fomentar hábitos de vida saludable e higiene y favorecer la responsabilidad y autonomía personal de la infancia».
Uno de los aspectos más destacados del Concilia es que tratará de «fomentar la participación de los menores con diversidad funcional y de favorecer la integración en el grupo», convirtiendo la ludoteca en «un espacio para normalizar, potenciar y poner en valor las capacidades de estos menores y contribuir a la prevención de situaciones de vulnerabilidad y exclusión social».
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