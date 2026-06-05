Iñaki Abella

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Vilanova traslada a la conselleira de Mar el estado «terminal» de la cofradía

No se ha encontrado con una situación sencilla la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en su visita de esta mañana a la Cofradía de Vilanova de Arousa. La titular de Mar desembarcaba en Vilanova para dar a conocer un convenio de cerca de medio millón de euros para activar la restauración de seis grandes bancos marisqueros, pero lo que se ha encontrado es una cofradía en una situación desesperada, con las mariscadoras a las puertas de la misma, reclamando soluciones ante la ausencia total de ingresos. Más información