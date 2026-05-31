Cambados aprovecha sinergias en Italia para dar impulso internacional a la fiesta del espumoso

La Concellería de Turismo de Cambados va a incluir la exaltación de los vinos espumosos en la nueva iniciativa promocional de fiestas vinícolas que va a poner en marcha la Red Europea de Ciudades del Vino (Recevin).

El concejal José Ramón Abal Varela explica que les interesa centrar esfuerzos en promocionar esta cita de invierno, en términos de desestacionalización y siendo ya la Festa do Albariño de interés internacional, además de que ya recibe cada año a miles de visitantes.

Abal Varela realizó este fin de semana un «viaje relámpago» a la ciudad italiana de Pramaggiore, para representar a España, a Acevin, en el consejo de administración de la Red, junto a Cariñena y Villafranca del Penedés.

Cabe recordar que la presidencia recayó recientemente en Italia y, según el edil, en el encuentro se abordaron asuntos de interés como la apertura de una vía de diálogo, de tener una «interlocución más directa con las instituciones europeas porque estamos viendo que, a nivel internacional, el consumo de vino está cayendo por los hábitos de vida saludable, pero sobre todo por las políticas restrictivas que se están aplicando desde la Unión Europea y que están estigmatizando el consumo de vino. El fin es revertir esta situación porque el consumo moderado no es malo y creo que va a ser beneficiosa para todos los países», explicó, respecto a la propuesta del presidente, Angelo Radica.

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El cambadés también mencionó una parte «emotiva» de este viaje, pues «aquí es donde empezó todo; el proyecto enoturístico que llevamos desarrollando estos años. A donde, en 2016, viajé por primera vez y tomamos la decisión de presentarnos a Ciudad Europea del Vino», un reconocimiento para Cambados que, cabe recordar, llegó al año siguiente.