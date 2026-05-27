O Grove acoge la exposición «Os naufraxios» que celebra el arte del reciclaje y la tradición marinera
Empresarios Grovenses de Bens e Servicios inaugura una muestra de murales inspirados en la tradición marinera y los naufragios de la costa gallega
M. Méndez
Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) inauguró la exposición «Os naufraxios» en la céntrica calle de Castelao. Una muestra dedicada a los murales de «Azulejo Lar», fruto del afamado concurso de murales impulsado por la empresa gallega Suministros Lar, en Cee (A Coruña), con fines sociales, artísticos y de reciclaje.
La patronal reunió tanto a miembros de su renovado equipo directivo como al alcalde, José Cacabelos, y representantes de la muestra artística.
No faltaron vecinos, artistas y visitantes, mostrando su apoyo al arte local y reforzando la identidad cultural de O Grove, según se explicó en la cita.
Durante el acto se puso en valor la importancia cultural e histórica de los murales, inspirados en la tradición marinera y los naufragios de la costa gallega.
El concurso bianual de Suministros lar está dirigido a centros educativos y asociaciones de personas con diferentes capacidades.
Antes de la elaboración, los participantes reciben formación técnica en las instalaciones de Suministros Lar para aprender a cortar azulejos, preparar cemento cola y montar las piezas.
Cada edición del certamen se centra en una temática específica, como por ejemplo los naufragios de la Costa da Morte o el homenaje a las mujeres gallegas.
Las obras resultantes son itinerantes y suelen exponerse en diferentes localidades gallegas, como ahora sucede en O Grove, convirtiéndose en piezas de gran valor patrimonial y emocional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Despido disciplinario para un directivo de Nueva Pescanova por cargar gastos de actividades para sus hijos de forma «irregular»
- Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
- Muere un vecino de Guillade durante la subida a A Franqueira
- Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»
- Antonio, el pulpeiro de Arcos que conquista México con su 'pulpo á feira': «Cocemos 2.500 quilos ao mes e no Mundial serán máis»
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- Arranca el paro total del servicio de basuras de Vigo con protestas y manifestaciones
- La Universidad de Vigo exhibe «tecnología única en el mundo» para aumentar «la capacidad disuasoria» de la Armada