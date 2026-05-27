O Grove acoge la exposición «Os naufraxios» que celebra el arte del reciclaje y la tradición marinera

Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) inauguró la exposición «Os naufraxios» en la céntrica calle de Castelao. Una muestra dedicada a los murales de «Azulejo Lar», fruto del afamado concurso de murales impulsado por la empresa gallega Suministros Lar, en Cee (A Coruña), con fines sociales, artísticos y de reciclaje.

La patronal reunió tanto a miembros de su renovado equipo directivo como al alcalde, José Cacabelos, y representantes de la muestra artística.

Un momento del acto desplegado en la calle de Castelao. / Paco Luna

No faltaron vecinos, artistas y visitantes, mostrando su apoyo al arte local y reforzando la identidad cultural de O Grove, según se explicó en la cita.

Durante el acto se puso en valor la importancia cultural e histórica de los murales, inspirados en la tradición marinera y los naufragios de la costa gallega.

El concurso bianual de Suministros lar está dirigido a centros educativos y asociaciones de personas con diferentes capacidades.

Antes de la elaboración, los participantes reciben formación técnica en las instalaciones de Suministros Lar para aprender a cortar azulejos, preparar cemento cola y montar las piezas.

Cada edición del certamen se centra en una temática específica, como por ejemplo los naufragios de la Costa da Morte o el homenaje a las mujeres gallegas.

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Las obras resultantes son itinerantes y suelen exponerse en diferentes localidades gallegas, como ahora sucede en O Grove, convirtiéndose en piezas de gran valor patrimonial y emocional.