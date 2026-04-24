Cambados despacha 3.000 entradas para los conciertos del Albariño en unas horas
La cola se formó a las 8.00 horas para hacerse con una para residentes
La propuesta musical que Cambados lucirá en las Festas do Albariño de este año tiene tirón. Así lo demuestra el hecho de que, en la tarde de este viernes, en el momento en el que salieron a la venta las entradas para asistir a los conciertos de ROA, Luar La L y La Pantera, volaron, tanto por vía online como presencial en la oficina de turismo. En tan solo unas pocas horas llegaron a venderse un total de 3.000. Unas 600 de esas entradas eran de promoción a 35 euros y se agotaron en un instante.
En lo que respecta a la venta presencial de entradas para residentes en Cambados, las puertas de la oficina de turismo tenían gente a la cola a partir de las 8.00 horas para ver como se agotaban en tan solo 45 minutos. La cola llegó a tal nivel que hubo que repartir números para mantener el sitio.
Esas 350 entradas, que se agotaron en 45 minutos, estaban destinadas a personas residentes y había que demostrarlo, llegando alguno de ellos a acudir al Concello a pedir una cédula de empadronamiento.
Tras la venta de ayer quedan unas 2.000 entradas aproximadamente para los conciertos. Esas entradas se venderán de forma online y tendrán un coste de 55 euros. Será el único concierto de pago de un cartel musical para la Festa do Albariño en el que se gastará «lo mismo que el año pasado» y que, al contrario de las ediciones más recientes, volverá a empezar el miércoles, en lugar del martes. n
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