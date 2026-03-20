Vilanova abrirá las puertas de la Estación Marítima en Semana Santa

Con la Semana Santa a las puertas, el Concello de Vilanova ya ha comenzado a trabajar para recibir a los turistas que se acercarán al municipio, especialmente peregrinos. Entre esas actividades se encuentra la Estación Marítima Mar de Santiago, un edificio al que le costó encontrar un uso, pero que ahora se ha convertido en el centro neurálgico de la Variante Espiritual, ya que es desde donde se canalizan todos los peregrinos que recorren esta ruta de camino hacia Compostela.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, explica que «nuestra intención es reabrir las puertas de la Estación Marítima para la próxima Semana Santa, ya que allí instalaremos un punto de información turístico para atender a todos aquellos que nos visiten, especialmente, a los peregrinos que ya han comenzado a llegar por la Variante Espiritual estos días y que, esperamos, que se conviertan en una presencia habitual durante las jornadas centrales de la Semana Santa». Aunque las instalaciones todavía no tienen sus puertas abiertas, Durán apunta que «los barcos ya están trabajando con peregrinos, recogiéndolos en el pantalán de la Estación Marítima, que siempre fue nuestra intención».

Durán espera que esa cifra de cuatro navieras se incremente en el futuro para que se abra el abanico de servicios para los peregrinos y para los turistas que, cada año, se acercan a Vilanova de Arousa a disfrutar no solo de la gastronomía y el paisaje, sino también a vivir experiencias diferentes como las travesías en barco o en una embarcación por la ría de Arousa.

Desde la Estación marítima trabajan en la actualidad cuatro navieras que no solo se encargan de trasladar a los peregrinos desde Vilanova hasta Pontecesures, remontando el río Ulla, sino que también ofrecen la posibilidad de recorrer la ría de Arousa, descubriendo los secretos de la acuicultura, de las bateas, de la gastronomía y los paisajes que se ofrecen. La mayor parte de estas navieras llevan ya mucho tiempo trabajando desde la Estación Marítima, punto desde el que acostumbran a dispensar billetes para la navegación, especialmente para los peregrinos que quieren remontar el río Ulla.

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La Estación Marítima de Vilanova se construyó hace más de una década, con el objetivo de convertirse en la base del transporte de pasajeros entre las dos partes de la ría. Sin embargo, aquello no funcionó y, durante años, languideció hasta que se recuperó para el proyecto Mar de Santiago que impulsan Vilanova, Catoira, Valga y Pontecesures. De hecho, las instalaciones vieron como se cambiaba su nombre inicial de Julio Camba y era sustituido por el de Mar de Santiago en relación con la experiencia Xacobea en la que se incluye. Por esas instalaciones acostumbran a pasar en verano unos 6.000 peregrinos, de los que más de la mitad, son extranjeros. Esta cantidad forma parte del total de visitantes que pasaron por la Estación Marítima buscando algún tipo de información durante el período estival, una cifra que estuvo ronda todos los años las 13.000 personas. Entre las críticas que, desde siempre, ha recibido, se encuentra el hecho de no contar con una fachada abierta hacia el casco urbano, lo que ha impedido el desarrollo de algunas de las iniciativas que llegaron a implantarse en el inmueble, especialmente aquellas que se relacionaban con la hostelería. En la actualidad sigue siendo un punto de información turística sobre Vilanova y donde conectar con las navieras que suben a los peregrinos a través de los números de teléfono que tienen en los carteles que se encuentran a las puertas de la instalación.