Una cría de jabalí aparece en O Grove...desde las profundades marinas

Las mariscadoras de O Grove se llevaron un buen susto esta semana. De los bancos marisqueros emergió una figura peluda, que pocas probabilidades había de que fuese un animal marino. Sin embargo, era nada más y nada menos que una cría de jabalí.

Aunque no es la primera vez que ocurre, en esta ocasión el suido lo hizo a plena luz del día, mientras el resto trabajaba.

La influencer que grabó el vídeo, Mariscadora 2.0., explica que no se ven a menudo. Suelen hacer siempre un recorrido similar: «Cruzan de A Toxa pequena para terra e viceversa», explica. También cruzan entre O Grove, Cambados, Meaño y Sanxenxo.

En el vídeo se ve como, tras asomar la cabeza, echa a correr hacia la orilla, y después desaparece. Los trabajadores, en plena faena, lo miraban perplejos.