Vecinos de As Conchas exigen la ejecución forzosa del fallo judicial, que obliga a acabar con los vertidos contaminantes de purines, letales para los acuíferos

El curso del Limia, y en especial el embalse de As Conchas donde llegan sus aguas, sigue siendo un territorio de acuíferos infestadas que matan la vida fluvial, la flora y la fauna, además de vulnerar los derechos a la salud y a la vida de sus vecinos y vecinas debido a décadas de vertidos agroganaderos sin depurar. Así lo reconoció hace más de un año una sentencia histórica que obligó a tomar medidas contundentes a las administraciones responsables —la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil—, aunque curiosamente no a los causantes directos del problema, las explotaciones agroganaderas sobresaturadas y sin métodos de depuración.

Este fallo, pionero en el ámbito europeo frente a problemas similares, se logró gracias al trabajo de los vecinos de As Conchas con el apoyo de ClientEarth, Amigas da Terra y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Sin embargo, ante la inacción institucional, acaban de presentar una demanda para solicitar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la ejecución forzosa de aquella sentencia.

Incumplimientos

En este fallo contundente, el TSXG concluyó que la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) habían vulnerado derechos fundamentales de la población local, incluidos el derecho a la vida, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad, en relación con el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y con el derecho humano al agua. La sentencia también reconoció que esta vulneración estaba provocada por la inactividad de ambas administraciones, a pesar de conocer desde hace años la situación de contaminación procedente de la ganadería industrial que afecta a la cuenca del río Limia, según explica Amigos da Terra.

Un nuevo informe pericial técnico-científico advierte que las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento por las administraciones competentes son claramente insuficientes para frenar el grave deterioro ambiental en la comarca de A Limia. Según se desprende del análisis, las medidas adoptadas —reducidas esencialmente al pago parcial de indemnizaciones, inspecciones puntuales a explotaciones ganaderas y controles aislados de la calidad del agua— no han logrado cumplir el mandato del tribunal de poner fin a la degradación ni de restablecer los derechos vulnerados de la ciudadanía.

Situación crítica

La situación resulta especialmente crítica en el caso de la Xunta de Galicia, señalada por no haber acreditado ante el tribunal ninguna actuación específica destinada a ejecutar la resolución judicial. Por su parte, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) ha realizado intervenciones de carácter puntual, pero la persistencia constante de la contaminación demuestra que estas acciones resultan estériles frente a la magnitud del problema. Desde los colectivos impulsores de la demanda se subraya que las administraciones no pueden limitarse a presentar trámites aislados como si equivalieran a la recuperación integral de una cuenca fluvial, ni refugiarse en el complejo reparto competencial mientras la población local continúa soportando directamente las consecuencias sanitarias y ambientales.

La demanda interpuesta no busca sustituir a los organismos públicos en sus funciones, sino exigir que el tribunal garantice el cumplimiento efectivo de su propia resolución mediante obligaciones verificables que eviten que el fallo judicial quede reducido a papel mojado. Para lograrlo, la Asociación de Vecinos de As Conchas reclama un cambio drástico en la gestión que incluya la declaración formal de A Limia como zona vulnerable a la contaminación por nitratos y la aplicación inmediata de una moratoria para la apertura de nuevas explotaciones de ganadería industrial y la ampliación de las existentes hasta que se revierta por completo el daño ambiental.

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Asimismo, el documento demanda un control estricto de la presión ganadera y de la gestión de purines, respaldado por programas integrales de inspección. Se exige también una vigilancia permanente de la calidad del agua, pozos y redes de distribución y zonas de baño —con análisis exhaustivos de nitratos, nitritos, microcistinas y bacterias— y protocolos de alerta ante episodios de máxima contaminación. n