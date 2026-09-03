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A Ponte

Una modificación del contrato eleva el coste de Parque Coto Canedo a 9,1 millones, cuando la obra lleva año y medio en marcha

El Concello lleva hoy a la Xunta de Goberno Local la dotación de 1.347.000 euros más, un incremento del 17,24% del coste

BNG y PSOE afirman que ha pedido acceso al expediente

Fuentes técnicas creen que pudo ser un error de planificación de la adjudicataria

Estado a día de ayer de las obras de Parque Coto Canedo

Estado a día de ayer de las obras de Parque Coto Canedo / Iñaki Osorio

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M. J. Álvarez

Ourense

El gran proyecto del Parque Coto Canedo, que arrancó en marzo del pasado año en el barrio de A Ponte y que tenía un presupuesto de salida de algo más de 8 millones de euros, aumenta su coste un 17,24% más, según reconoce el propio Gobierno local, que lleva hoy a la Xunta de Gobierno Local un modificado del contrato de 1,3 millones de euros más.

De este modo, la modificación número 1 del contrato de esta obra, que ejecuta la firma Petrolam, alcanza, según el expediente que el Gobierno local aborda hoy, un total , los 9.165.000 euros, el importe más caro posiblemente que ha ejecutado este Gobierno municipal en un parque público.

Tanto PSOE como BNG afirman que han pedido acceso al expediente, pues desconocen los motivos por los que se ha producido este importante incremento en una obra que ha tenido un largo proceso administrativo antes de su licitación y posterior adjudicación.

Fuentes técnicas del Concello indican que una modificación de este tipo, cuando el proyecto ya ha sido redactado por la propia empresa contratista, «es muy llamativa cuando alcanza esos porcentajes, por lo que podría reflejar errores de planificación de la propia empresa».

La Xunta de Gobierno Local de hoy tiene previsto «autorizar y disponer el gasto de 1.347.370 euros a favor de la firma Petrolam Infraestructuras S.L.», que se haría a cargo de sendas aplicaciones presupuestarias.

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El proyecto de Coto Canedo, que comenzó en marzo pasado, dotará a la zona de un gran parque público de más de 18.000 metros cuadrados que incluye un aparcamiento público subterráneo con 319 plazas —obra en la que se han empleado casi todos estos meses desde marzo—, así como zonas de juego y pistas deportivas en la manzana interior delimitada por las calles San Rosendo, San Froilán, Caldas, Basilio Álvarez, Victoria Kent y Xesús Pousa Rodríguez.

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