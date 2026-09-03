Masiva manifestación al grito de «Ceuta no se vende, se defiende»

El conflicto generado por la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta se vivió en Ourense con sendas movilizaciones a la misma hora: una de apoyo al pueblo ceutí, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y otra organizada por diversos grupos antifascistas ante la Subdelegación del Gobierno en protesta por «el racismo generado» en el país.

La concentració ue congregó una mayor participación fue la convocada por la FEMP en la Plaza Mayor. Cientos de personas, al grito de «Ceuta no se vende, se defiende», contaron con la presencia de cargos del Partido Popular, y Vox también anunció su asistencia. El presidente del PP de Ourense, Luis Menor, cerró el acto haciendo hincapié en un intento de desvincular estas movilizaciones del racismo. «Estamos defendiendo España, en ningún momento estamos en contra de la inmigración. Necesitamos a la gente que trabaje, pero con orden, no una invasión disfrazada». Repitió que «no somos ultras ni somos fachas, solo estamos defendiendo España».

Movilización de colectivos antifascistas, ante la Subdelegación de Gobierno / Iñaki Osorio

Por su parte, grupos antifascistas se manifestaron ante la Subdelegación de Gobierno, para protestar contra la xenofobia generada señalaron, por determinados partidos y medios a raíz de los acontecimientos en Ceuta, y que se extiende a todo el país y señalaron que están consiguiendo que parte de la sociedad «se esté equivocando de enemigo»

El alcalde Jácome apoya al pueblo ceutí, pero se desmarca de la manifestación que considera que convocaron «los peperos»

El acto no contó con la presencia de cargos del PSOE, BNG, ni del gobierno local de Democracia Ourensana (DO). Su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, había calentado el ambiente horas antes para aclarar que apoyan al pueblo ceutí ante esta situación descontrolada, pero señaló que el PP había solicitado los permisos en la Subdelegación para la manifestación, que el acuerdo no había consensuado por la FEMP con todos los partidos.

En una de sus habituales alegatos en sus redes Jácome señaló que «el Ayuntamiento de Orense no admite chantajes emocionales ni con otros problemas sensibles y candentes. La intención de la directiva de la FEMP parece clara: usar a los ayuntamientos para su estrategia partidista» con lo que considera que «la tampa es evidente, o bien convocas y estás presente el martes frente al ayuntamiento o si no lo haces es porque estás contra los ceutíes. Nuestra solidaridad con Ceuta y sus vecinos es firme (siempre con toda España). Los peperos de la FEMP no tienen que decirnos cómo ni cuándo hacemos gestos de apoyo y encima en algo que ahora mismo no es el problema principal».