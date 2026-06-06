Más de 16.000 viviendas de Arousa padecen ruido excesivo por el tráfico

Más de 16.000 viviendas de O Salnés y Ullán soportan niveles excesivos de ruido causado por el tráfico en las carreteras de titularidad autonómica. Así se desprende de la nueva edición del Plan de Acción contra la Contaminación Acústica, que está preparando la Xunta de Galicia.

La finalidad de este plan es identificar las carreteras autonómicas con más volumen de tráfico y, posteriormente, cuantificar los niveles de ruido producidos por el tráfico en cada tramo y el número de personas y viviendas afectadas. La finalidad última es proponer mejoras para rebajar las molestias ocasionadas por el paso de los vehículos.

En el caso de O Salnés y Ullán, el plan en el que está trabajando la Xunta de Galicia ha medido la contaminación acústica y su afección en 15 tramos de carreteras convencionales y de alta capacidad. Según los estudios preliminares, que están expuestos estos días a información pública, hay unas 16.300 viviendas expuestas a niveles de ruido superiores a los 55 decibelios, suficientes para ocasionar molestias físicas y mentales, y hasta enfermedades a largo plazo.

Los viales donde mayor afectación existe sobre los núcleos habitados son la PO-308 (la carretera de Pontevedra a A Lanzada por la costa), puesto que hay unas 7.000 viviendas donde las mediciones superan los 55 decibelios; la PO-531 (Pontevedra-Vilagarcía), con 1.300 viviendas; o la PO-548 (Pontecesures-Vilagarcía), con 3.200 domicilios con índices de contaminación sonora superiores a los recomendables.

La carretera más expuesta al ruido excesivo es la PO-308, que une Pontevedra con Sanxenxo y A Lanzada por la costa

En el caso de la carretera de Pontevedra a A Lanzada, el número de viviendas expuestas al ruido del tráfico es muy elevado al tratarse de una zona densamente urbanizada, al atravesar localidades como Poio, Combarro, Sanxenxo o Portonovo. Los autores del estudio señalan que incluso hay zonas donde se rebasan los 65 decibelios, un umbral a partir del cual ya pueden producirse efectos fisiológicos negativos. En concreto, unas 3.700 personas estarían expuestas a niveles de ruido superiores a los 65 decibelios en la carretera PO-308.

La PO-531 (Pontevedra-Vilagarcía) es otra carretera con un nivel elevado de polución acústica, agravado en este caso por el paso habitual de camiones. Sin embargo, la población afectada es de unas 900 personas, menor que en el caso anterior al tratarse de una zona donde predominan las casas unifamiliares diseminadas.

La afectación es algo mayor en la PO-548 (Pontecesures-Vilagarcía), ya que se estima que unas 1.200 personas padecen emisiones sonoras excesivas, al cruzar esta carretera localidades muy pobladas como Campaña o Catoira.

Otros puntos de la red viaria autonómica de O Salnés que soportan niveles elevados de polución acústica son la PO-549 (Vilagarcía-Cambados) y la PO-550 (Cambados-A Lanzada).

Colegios y centros sanitarios

Otro aspecto que analiza la Xunta es la presencia de instalaciones públicas sensibles expuestas al ruido, concretamente centros educativos y ambulatorios y hospitales. En este caso, los técnicos identifican dos centros sanitarios en la PO-308 afectados por la polución acústica, y un total de seis colegios e institutos. Uno de ellos se encuentra precisamente en la PO-308. Otros dos se localizan en las proximidades de la PO-531 (Vilagarcía-Pontevedra) y hay finalmente centros educativos expuestos al ruido en las proximidades de la Autovía do Salnés, en la PO-548 y en Castrelo (Cambados).

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El ruido es el segundo factor ambiental que más incide en la salud de las personas, solo por detrás de la calidad del aire, y está asociado a alteraciones del sueño, estrés y hasta dolencias cardíacas. La Xunta de Galicia debe revisar sus mapas de ruido en las carreteras autonómicas cada cinco años, pues así se lo exige una directiva europea.