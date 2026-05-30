Unas fiestas intergeneracionales: de Miguel Ríos y M-Clan a los sonidos urbanos de los gallegos Dirty Suc y Hard GZ

La ciudad de Ourense se prepara para sus fiestas mayores, entre el 17 y el 21 de junio, con una programación que en lo musical se centra en , los focos se centran en tres grandes pilares: el rock nacional y la pujante escena urbana gallega.

Las actuaciones más esperadas tendrán como escenario el Pabellón Os Remedios. El jueves 18, la banda murciana M-Clan desembarcará con su inconfundible sonido de raíces rock y la poderosa voz de Carlos Tarque, en un concierto que promete repasar sus grandes éxitos de 23.00 a 01.00 horas.

El viernes 19, será el turno de una leyenda viva: Miguel Ríos en una noche e rock and roll que servirá de puente generacional para todos los asistentes.

El 20 de junio el ritmo cambia radicalmente para abrazar los sonidos urbanos. La noche comenzará con Dirty Suc, el artista vigués que está revolucionando la escena con su mezcla de trap y R&B bajo una sensibilidad pop. Le seguirá su colaborador habitual y referente del rap independiente, Hard GZ (Pedro Ruibal). El también vigués aportará la crudeza y el compromiso social de sus letras, consolidando a Ourense como parada obligatoria para el hip-hop nacional.

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Las fiestas arrancarán el miércoles 17 con el pregón de Robert Bodegas a las 22.30 en Puente Romano y la música de la Orquesta Magma en la Ponte Romana. El programa se completa con propuestas para todos los públicos, como la Festa das Cores, el espectáculo infantil Canta Juegos y el cierre festivo el domingo 21 con la emblemática orquesta Funçao Públika. El Concello anunció esta programación en las bases de la convocatoria para licitar barras de bar en las zonas de los conciertos durante las fiestas. n