Funergal cierra con más de 4.700 visitas, y se consolida como un sector puntero en Ourense

Ourense se consolida como una de las provincias punteras en sectores como la fabricación de ataúdes y como sede de Funergal, la feria internacional dedicada al sector que cerró este fin de semana las puertas de su 13ª edición en Expourense con un rotundo éxito: más de 4.700 visitantes.

Esta edición contó con la participación de 44 expositores de 10 países, entre los que destacaron empresas punteras y asociaciones profesionales que presentaron las últimas novedades y tendencias en productos y servicios funerarios. El objetivo fundamental de Funergal 2026 fue el fomento del negocio, la competitividad y la actualización sectorial, ofreciendo una amplia gama de innovaciones adaptadas tanto a las grandes corporaciones como a las empresas de carácter familiar de toda la Península Ibérica.

Innovación tecnológica: La IA llega al sector funerario

Ayer se presentó una de las grandes curiosidades de esta edición, reflejo de un sector en constante evolución. En el área de conferencias, la firma Neomemorial expuso a los profesionales las ventajas que puede ofrecer la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a su negocio, introduciéndola incluso como una fórmula para facilitar el duelo y las despedidas.

Como es tradición, Funergal volvió a ser el gran punto de encuentro para el sector en Galicia. La feria concluyó con la habitual degustación de "pulpo á feira" ofrecida por APEFO (Asociación Provincial de Empresarios Funerarios de Ourense), cuyos miembros ejercieron una vez más de anfitriones para las empresas asociadas.

Una oferta integral para toda la cadena de valor

La lista de expositores cubrió de forma integral toda la cadena de suministro del sector. En el recinto se dieron cita desde importantes fabricantes de ataúdes (tanto de madera maciza como de cartón) y las principales carroceras de vehículos funerarios españolas, hasta productores de hornos crematorios para humanos y animales, urnas, lápidas, arreglos florales, joyería y material químico de embalsamamiento. También hubo espacio para la formación especializada en tanatopraxia, software de gestión, seguros y consultoría.

Los expositores destacaron la alta calidad de los visitantes profesionales, cuya clara intención de compra cumplió con las expectativas comerciales previstas, permitiendo a las marcas posicionarse con fuerza en el mercado.

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Esta 13ª edición estuvo patrocinada por la Diputación Provincial de Ourense y contó, además, con el respaldo y la colaboración de grandes grupos de referencia en el país como Interfunerarias y el Grupo Albia.