 Loreto Urraca, la nieta que dignificó a las víctimas de un policía franquista

Aquí tienes el texto con negritas aplicadas en los datos más impactantes, las conexiones históricas clave y los conceptos emocionales y morales que definen la historia de Loreto Urraca:

A veces la vida imita al cine, pero con una crudeza aún mayor que la de los guionistas. Eso le ocurrió a Loreto Urraca cuando, ya adulta, descubrió que su apellido era conocido en los sótanos de la historia reciente de España. Ella era la nieta de Pedro Urraca, el conocido como «el cazador de rojos», un policía cuyo encargo era buscar y conseguir dar caza a los exiliados en Francia y darles captura para que el régimen franquista pudiera depurarlos. Este descubrimiento tardío lo convirtió en un cometido moral: investigar y, como nieta del verdugo, devolver la dignidad a las víctimas.

Loreto Urraca Luque (Madrid, 1964) es la autora de Entre hienas (2018), libro que presentó esta semana en Ourense invitada por Amigos da República. Su vida cambió radicalmente en 2008, cuando abrió las páginas de El País y leyó un titular que la dejó sin aliento. Allí, expuesto ante la opinión pública, estaba el nombre de su abuelo: Pedro Urraca. Pero no era el anciano distante que conoció a los 18 años; era el policía franquista que colaboró estrechamente con la Gestapo en la Francia ocupada.

«En 1939, a Pedro Urraca lo destina el franquismo como policía en la Embajada Española en Francia. Y allí su labor era realmente vigilar, localizar a las máximas figuras de la República, con el objetivo de capturarlos y traerlos a España. Pero claro, en el momento en que él está operando en Francia, a los pocos meses es cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi de Francia, y entonces son tres policías, tres aparatos represivos que colaboran muy estrechamente, porque todas estas capturas no las hace como tal Pedro Urraca, sino que él ha localizado dónde viven y es la Gestapo quien hace esas detenciones. Además, están operando en un territorio que es filonazi, puesto que es la Francia ocupada por los alemanes», explica la escritora. Entonces, ahí hay un triángulo represivo que, entre otras víctimas, no solamente incluye a los republicanos exiliados en Francia, «sino también a judíos y resistentes franceses. Y Pedro Urraca colabora en la detención de algunas figuras de la resistencia francesa, por ejemplo, como Jean Moulin, que es el líder de la resistencia francesa», añade. De ahí que llegara a estar condenado a muerte también en el país francés.

Durante su estancia en Ourense, Loreto Urraca incidió en la necesidad de rescatar del olvido los crímenes del franquismo ante lo que considera una preocupante evolución social y ética. La autora, que desentraña en su obra la biografía de su abuelo, explicó que el proceso de investigación supuso «una catarsis personal» que le sirvió para reafirmarse en unas convicciones totalmente opuestas a las de su antepasado.

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La investigadora destacó el valor de su activismo a través de «Historias Desobedientes», un movimiento internacional nacido en Argentina que agrupa a hijos y familiares de genocidas que se posicionan de manera activa a favor de la verdad, la memoria y la justicia, un colectivo en el que asegura «haber encontrado una segunda familia con la que comparte la misma carga emocional y el firme compromiso de dignificar a las víctimas». Las de un verdugo que cree, no se arrepintió jamás.