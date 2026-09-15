X Foro de Educación
Sandra Fernández, creadora da orquestra Son das Flores: «Con Got Talent, os nenos viron que os seus soños poden cumprirse»
A orquestra Son das Flores actuará no X Foro de Educación: «Para nós é un orgullo que nos chamaran para formar parte deste acto»
Falamos coa responsable desta iniciativa pedagóxica e musical levada a cabo no CEIP Vicente Risco de Vigo, que medrou moito desde o seu nacemento en 2021
A que cheiran as flores dunha orquestra tan especial?
Que pregunta máis marabillosa! Non a esperaba... A que cheiran? Sobre todo, a sinceridade e á riquezada diversidade. O noso nome é un xogo de palabras, porque fai referencia ao noso barrio, o Barrio das Flores, «somos das Flores, pertencemos, sinto orgullo de ser das Flores, non son de fóra». Por outro lado, «son» ten o sentido da palabra «son» en galego. E cada unha das flores é diferente e achega algo marabilloso ao conxunto;cada unha delas é súper importante para o resultado final.
Nunha entrevista dicía «empregamos a música como unha ferramenta de xusticia social».
Cremos que coa música, ademais de romper barreiras, permite darlles oportunidades aos nosos nenos e nenas;que teñan oportunidades de acceder á música e á cultura. Parece que certo tipo de música, como pode ser a que facemos nós, que é moi variada pero tocamos violas ou violíns e incorporamos o barroco, é só para certo grupo de persoas que pode ir ao conservatorio. Permitir que calquera neno ou nena poida practicar música como un dereito cultural é moi importante, e tamén gozar de ofrecer música ao seu barrio, no que ás veces hai pouca oferta cultural.
Que supuxo para o colexio a irrupción de Son das Flores?
Penso que o proxecto tivo moito impacto en distintos ámbitos, non só nos nenos e nenas. A música é unha fonte transformadora e deixamos que actúe coa súa maxia no barrio. No colexio hai moitas diferenzas; por un lado, no rendemento académico. A música achega moitísimos beneficios a nivel cognitivo, emocional e social;no desenvolvemento de certas habilidades, como a concentración, a atención ou a disciplina. Os profesores comentan que os nenos que participan no proxecto van mellorando o seu rendemento académico. Mesmo pasa con certos casos de nenos diagnosticados con TDAH, aos que lles custa moito estar quietos. A través da música logran desenvolver a paciencia. Logo, tamén está a relación entre o colexio e as familias. A implicación é maior ano tras ano. Quen máis participa nestas actividades pasa moitas horas xunto a nós, nos ensaios, nos concertos, nas saídas... Vanse creando moitos vínculos. Contamos moito coa man das familias para participar nas actividades da escola, coma no noso proxecto de centro «Escolas sen fronteiras».
Cambiou tamén a relación entre as propias familias?
Si. O noso colexio é moi diverso culturalmente, hai moitas nacionalidades, e é certo que moitas familias que veñen de fóra atópanse aquí sen ningunha rede social. O feito de que os seus fillos participen nunha mesma orquestra e logo vaiamos aos concertos ou aos ensaios fai que teñan máis contacto entre elas e, naturalmente, establécense unhas redes de apoio moi importantes. Unha das actividades que facemos ao inicio do proxecto é un obradoiro de construción de instrumentos de cartón. Xurdiu o primeiro ano como necesidade, porque non tiñamos instrumentos, pero agora vemos que é importante e gústanos repetir porque serve para que as familias tamén se coñezan entre elas.
Cantos nenos e nenas participan actualmente?
Aínda imos comezar coas inscricións, porque hai moitos nenos novos que se incorporan. O curso pasado acabamos con 75 nenos e nenas. Empezamos cunha única orquestra en 2021 e o curso pasado tivemos catro, cada unha co nome dunha flor. O ano pasado tiñamos un único coro e este ano imos facer dous, un de cativos do colexio e outro de adolescentes, de Secundaria.
«Hai unha nena que sempre me di 'es que yo me voy a jubilar en Son das Flores'»
Claro, porque que sucede cando a rapazada pasa ao instituto?
Moitos deles seguen vinculados, sempre que queren e poden. É certo que se lles van complicando os horarios e o estudo das materias. Cada vez é un poco máis difícil, pero poden seguir. De feito, hai unha nena que sempre me di «Es que yo me voy a jubilar en Son das Flores» (risas).
Ten relevo xeracional entón.
O meu soño sería pechar o círculo de forma que estes nenos que empezaron aprendendo música con nós, cando sexan maiores, poidan traballar como colaboradores, dando clases, mesmo crear un posto de traballo para eles.
Como foi a experiencia en Got Talent?
Foi incrible. Con Got Talent, os nenos viron que os seus soños poden cumprirse. O primeiro ano, cando expuxen a idea de facer a orquestra, un dos nenos dicía:«Pois estaría xenial, incluso poderiamos ir a Got Talent!». E eu ría. Era 2021. En 2023, os de Got Talent coñecéronnos por redes e chamáronnos para participar. Ao principio pensaba que era broma. Foi unha experiencia que reforzou moito a autoestima dos rapaces, que é un dos obxectivos deste proxecto. Para moitos foi a primeira viaxe deste tipo, a súa primeira vez nun hotel. Lembro espertalos ás 6 da mañá para ir gravar e moitos xa deixaran as camas feitas. E outra cousa moi bonita que se crea na orquestra é que, ao abranguer tantas idades, fórmanse lazos de solidariedade moi bonitos; os maiores coidan aos pequenos, e iso vivímolo moito en Got Talent.
Xa foi deixando moitas ideas, pero quería preguntarlle: que é o máis gratificante de dirixir un proxecto como este?
É súper gratificante ver como vai medrando, como se vai fortalecendo, en todos os ámbitos. Ver o crecemento dos grupos, ver que cada vez hai máis nenos e nenas que queren formar parte do proxecto. Tamén ver o crecemento do equipo, o equipo de Son das Flores. Síntome súper orgullosa porque é certo que arrancamos cando eu era profesora de música no colexio. Así foi como comezou o proxecto, dunha maneira moi altruísta, e segue sendo así; pero no 2023 constituímonos tamén como asociación para poder contratar profesores. Algúns profesores de música están contratados porque os nenos van medrando de nivel. Neste momento somos 12 profesores de música: seis están contratados e seis seguimos de maneira voluntaria, traballando. É un equipo súper multidisciplinar: profesoras catedráticas do conservatorio que veñen de maneira voluntaria, profesores xubilados de música, profesores de conservatorio... Un equipo marabilloso do que me sinto súper orgullosa.
Ver a evolución dos nenos e nenas tamén me parece incrible. Ás veces póñome fóra, cando está levando a sesión algún profesor distinto, e quedo marabillada. «Como poden estar soando así?». E ver a evolución dos nenos e nenas, que cando chegaron ao colexio viñan de non estar escolarizados, ou viñan de lugares onde non sabían nin o que era un pupitre ou unha mesa, e agora velos nun escenario tocando un instrumento e querendo ser profesores... Que marabilla! Iso é tan gratificante. É un traballo no que hai moitísimo esforzo, pero tamén hai moitísima gratificación. E logo está o recoñecemento de todos os premios que nos están dando. Non é algo que busquemos, pero ao final tamén se agradece.
Non podía faltar unha pregunta en relación ao evento que nos une aquí: o Foro de Educación. Que tal, apetécelles tocar alí? É moi pegado ao inicio do curso, como levades o tema dos ensaios?
Sempre que hai concerto apetécevos moitísimo, porque é un momento de moita ilusión. Tocar nun escenario é un subidón para os nenos e para todos, e máis neste contexto. Para nós é un orgullo que nos chamaran para formar parte deste acto. Si que é certo que nos colle ao inicio do curso, empezamos en outubro normalmente. Entón, como isto se falara no curso pasado, non podemos dicir que non, porque nos apetece moito, pero implica empezar antes os ensaios e imos tocar un repertorio do ano pasado que nos servirá para lembrar despois dun longo verán. Este ano vai ser un ano con moitísimas sorpresas marabillosas en Son das Flores. Agora estamos dentro da Rede Música Social a nivel nacional. Imos facer concertos, posiblemente en novembro, no Auditorio Nacional de Madrid. Será con outros proxectos similares doutras partes de España. E tamén en Bilbao, en abril. Este ano promete!
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