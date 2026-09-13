Todo lo que necesitas saber sobre el X Foro de Educación, el mayor encuentro educativo de Galicia

En menos de una semana, el Auditorio Mar de Vigo se convertirá en el epicentro del sector educativo gracias a la celebración del X Foro de Educación, impulsado por FARO. Familias, docentes y profesionales se reunirán los días 18 y 19 de septiembre para compartir experiencias, aprender y llevarse a casa una buena ración de consejos y herramientas para poner en práctica en el aula y en el hogar.

Todos aquellos que ya se hayan hecho con su entrada pueden canjear las pulseras de acceso a partir de mañana, lunes 14 de septiembre, en las oficinas de FARO en la calle Policarpo Sanz (abierto de 09:00 a 14:00 horas), o bien en la sede del periódico en Chapela, en horario 24 horas. Ambos puntos de recogida estarán disponibles hasta el jueves. El resto de asistentes pueden conseguir su pulsera en el propio Auditorio el día del evento.

Programación

La apertura de puertas será el viernes a las 16:00 horas y, a partir de las 17:00 horas, darán comienzo los talleres. Un total de 13 sesiones con un enfoque práctico y que abordan temáticas de lo más diversas, como la educación sexual, el ocio nocturno, la convivencia escolar o la neurodivergencia. Todos ellos se sucederán de forma simultánea, también el sábado desde las 13:15 horas, y tienen un coste de un euro. La recaudación de estas actividades estará destinada a la orquesta Son das Flores, que ofrecerá una pequeña actuación el sábado 19, en torno a las 11:35 horas.

El programa del X Foro de Educación se completa con un panel de ponentes de alto nivel. Tras la inauguración oficial, prevista para las 18.45 horas, Jesús Guillén y Anna Forés abrirán el ciclo de conferencias con «10×2 Neuroeducación. 10 años aprendiendo juntos», una mirada compartida a una década de aprendizaje y transformación.

El sábado 19 de septiembre, la jornada comenzará con Marian Moreno y su intervención «Educar para la igualdad, educar para la felicidad». A continuación, Manuel Isorna hablará sobre parentalidad positiva, vínculo y regulación emocional. La charla-coloquio «10 años después… Centros educativos: ¿evolución, revolución o involución?» pondrá el broche a la mañana. y contará con la participación de Antonio Rial Boubeta, Sonia Camino, Javier García e Iria Salvande.

Ya por la tarde, el sábado Chema Lázaro impartirá la conferencia «Océanos de singularidad: más allá de las aguas convencionales», y Antonio Rial Boubeta protagonizará la ponencia de clausura, titulada «Como promover un uso seguro e saudable da tecnoloxía desde a escola e desde casa? Manual para ‘profes’, nais e pais realmente preocupados». El evento concluirá sobre las 19:00 horas, despidiéndose hasta el año que viene.

Stands del Foro

Además de disfrutar de todos los talleres y conferencias, el público del X Foro de Educación podrá conocer el trabajo de cinco iniciativas que estarán presentes en el Auditorio con su propio stand, donde también se venderán artículos relacionados con su actividad y el mundo educativo.

Por un lado, estarán la librería Nobel y la tienda A Pita Cega, especializada en juegos educativos y libros para los más pequeños. «Estamos muy ilusionados de poder participar en el foro», reconoce Belén, copropietaria de A Pita Cega. Ni ella ni su marido y socio, Jorge, pertenecían al mundo de la educación cuando decidieron emprender este negocio hace 17 años. Él ingeniero forestal y ella trabajadora de banca, el nacimiento de su hijo Gael fue lo que les puso en el camino la idea de abrir una tienda de artículos didácticos que, al mismo tiempo, les permitiese conciliar.

Asistentes del Foro disfrutando de un momento de pausa y café. / Jose Lores

«Sentimos que nuestra forma de entender la librería y la juguetería encaja perfectamente con un encuentro que pone la educación, la infancia y la diversidad en el centro», explica Belén. «Queremos aprovechar esta oportunidad no solo para mostrar nuestros libros y juegos, sino para escuchar a docentes y familias, conocer sus necesidades y compartir nuestra experiencia. Creemos profundamente en el valor educativo de la lectura y del juego y en que un buen recurso, bien elegido, puede convertirse en una herramienta fantástica para aprender».

Desde Librería Nobel, Carmen declara que es «una alegría» volver a formar parte del Foro. «Este año vamos a llevar una selección de libros que nos parece muy interesante. Queremos destacar los libros de Pedro Feijoo, que además es de aquí;propuestas de la Editorial Cumio y Triqueta, que tienen libros muy interesantes para el ámbito escolar e infantil; y algunos títulos de algunos de los ponentes del foro», adelanta la librera.

También participan la asociación Agampi (Asociación Galega de Mestras e Mestres pola Inclusión) y la asociación TDAH Salnés, cuya misión es visibilizar y sensibilizar el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y las comorbilidades asociadas.

13 talleres, 13 experiencias

Los talleres disponibles son:

-AGAMPI: «Habitar el caos: claves sensoriales para la diversidad en el aula»

-Miguel Lois: «Entender el autismo es cambiar la mirada. Cuando cambia la mirada, cambia la práctica. Comprender para acompañar. Acompañar para incluir»

-Pedro Feijoo: «ContarNos»

-Priscila Retamozo y Amada Traba: «A educación sexual e as trampas da pornografía»

-Manuel Isorna y Belén Montesa: «La función educativa de adultos de referencia: límites, apego y acompañamiento. Análisis de estilos educativos mediante casos clínicos y situaciones escolares»

-Mapas Lab: «La diversidad de la vida a través del tiempo»

Taller de Agampi en el foro de 2025. / Jose Lores

-Litus Caleo: «Descubriendo el talento, más allá del rendimiento»

-Javier García: «Propostas para configurar hoxe unha escola ideal»

-Martín Camba: «Adolescencia y ocio nocturno»

-Ángel Carracedo: «A importancia da diversidade»

-Patricia Fernández: «Experiencias vivenciales en el aula de educación infantil»

-Sonia Camino y Rocío Paramá: «Entre likes y mentiras. Cuando el bulo se viraliza»

-Consellería de Educación con la Fundación Sergio Villar: «Acordamos ConVivir»

Formación homologada

Esta décima edición del Foro continuará una iniciativa que se emprendió el año pasado: la convalidación de la asistencia al encuentro como formación oficial y acreditada por la Xunta de Galicia. Para ello es necesario atender al panel completo de conferencias y a los talleres prácticos, lo que equivaldará a una formación homologada de 12 horas.

Noticias relacionadas

Las personas interesadas en esta acreditación deben enviar un correo electrónico a homologacion@faroeduca.es, indicando su nombre completo y su DNI.