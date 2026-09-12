Priscila Retamozo y Amada Traba, expertas en educación sexual e igualdad: «El porno no es un problema de pantallas individuales»

Amada Traba es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y es docente de Sociología de la Educación en la Universidad de Vigo. Priscila Retamozo, por su parte, es politóloga por la Universidad de Santiago y Máster en Igualdad y Género. Ambas cuentan con una reconocida trayectoria en el mundo de la divulgación y la formación en igualdad de género; un conocimiento que se ha materializado en libros como «Las trampas de la pornografía», firmado también por la catedrática de Filosofía y doctora en Educación Afectivo-Sexual Chis Oliveira. Su nombre y el de Priscila seguramente le suene al lector, ya que impulsaronel conocido «Comando Igualdade», una «revolución feminista» en las aulas de Vigo que se plasmó también en un libro.

En esta décima edición del Foro de Educación, Traba y Retamozo compartirán las conclusiones de su obra y sus apuntes para una sexualidad crítica en un taller dirigido a familias y profesionales de la educación. Porque como ellas mismas afirman, hablar de pornografía y de educación sexual «no es reiterativo, es una urgencia pedagógica».

Llevamos años escuchando y leyendo sobre los riesgos de la pornografía entre los más jóvenes. ¿Por qué sigue siendo necesario hablar de ello?

Consideremos que sigue siendo imprescindible porque el fenómeno no es estático. La industria muta con una velocidad vertiginosa y la accesibilidad se ha vuelto omnipresente a través de las pantallas en los bolsillos. Ya no hablamos solo de un consumo puntual o accidental, sino de una auténtica socialización a través del porno comercial mayoritario. Si dejamos vacíos los espacios de referencia afectivo-sexual en las aulas y en las familias, ese vacío lo ocupa una industria cuyo único objetivo es maximizar sus beneficios, creada para enganchar, generar adicción y normalizar prácticas cada vez más deshumanizadoras. Hablar de ello no es reiterativo; es una urgencia pedagógica porque se trata de la principal escuela de desigualdad y erotización del sometimiento en la que hoy crecen las nuevas generaciones. Y no queremos obviar que, pese a las evidencia sobre las consecuencias de la pornografía mainstream, continuamos sin hacer nada en términos de políticas públicas. La educación sexual sigue fuera de las aulas o circunscrita a acciones muy puntuales sin continuidad.

¿Cuál de esos riesgos es el que más les preocupa como coeducadoras y como feministas?

La normalización de la violencia como forma legítima de deseo y la desconexión afectiva y corporal que esto genera. Nos alarma profundamente cómo el porno hegemónico enseña a los chicos que el poder, la humillación, la asfixia o el dolor ajeno son excitantes, mentras adiestra a las chicas a la complacencia, enseñándoles a disociarse de su propio cuerpo para soportar o validar lo que el otro espera. Este aprendizaje arrasa con la noción más básica de reciprocidad y consentimiento genuino, convirtiendo los encuentros sexuales en un guion de rendimiento y cosificación donde el placer mutuo y la escucha brillan por su ausencia. Nuestra posición es la defensa de una sexualidad donde quepa la imaginación y la improvisación; la metáfora de la jam session con la que acabamos nuestro libro Las trampas de la pornografía.

«Debemos construir alternativas donde el deseo se viva desde el bienestar, el juego compartido y los cuidados»

¿Pueden señalar algún aspecto relativo a la educación sexual que, en su opinión, sí ha mejorado en la última década?

Desde luego, hoy podemos hablar de una mayor conciencia colectiva creciente, impulsada en gran medida por las movilizaciones feministas, sobre el propio concepto de lo que supone una agresión o un abuso, incluso un comportamiento no deseado. Hace diez años, conceptos como las violencias cotidianas o la cultura de la violación apenas se debatían fuera de la academia o del activismo; hoy forman parte de las conversaciones juveniles. Además, cada vez hay más profesorado y familias que han superado el marco puramente biologicista o reproductivo de la sexualidad y demandan herramientas reales para trabajar las emociones, los afectos y el respeto mutuo.

Un informe de Save The Children del año 2020 revela que la principal fuente de acceso a contenidos explícitos es a través del grupo de iguales, con el objetivo de «entretener o hacer reír». ¿Cómo pueden (o deben) actuar ahí las familias?

No traemos recetas mágicas y es importante ser consciente de que cada contexto requiere de medidas específicas. Pero sí aconsejamos activar la conversación crítica en lugar de la reacción del castigo o el escándalo moral. Cuando el material pornográfico circula como un meme o una forma de validación entre pares, censurar el móvil no resuelve el fondo: empuja la conducta a la clandestinidad. Las familias deben ser capaces de preguntar, escuchar sin juzgar en primera instancia y ayudar a desmontar lo que propone la pornografía planteando preguntas puede que incómodas pero constructivas, que van al centro de la cuestión: «¿Por qué creemos que humillar a alguien es divertido o excitante? ¿Qué hay de erótico en el dolor ajeno? ¿Cómo se sentirá la persona que está al otro lado?». La presencia adulta debe ofrecerse como un refugio donde ser críticos con lo que ven, no como un tribunal que clausura el diálogo.

¿Y cómo concienciamos sobre lo pernicioso de la pornografía sin caer en el «punitivismo» de la sexualidad de los menores?

Diferenciando con absoluta claridad la sexualidad del porno comercial hegemónico. Nuestro enfoque no es prohibicionista ni moralizante; no se trata de vigilar el cuerpo de la juventud ni de generar culpa frente al deseo, sino de ofrecer alfabetización audiovisual, ética y afectiva. El problema no es el placer ni la curiosidad sexual, que son sanos y legítimos, sino la pedagogía de la crueldad y la desigualdad que transmite esta industria. Concienciar sin castigar implica mostrar que el porno mainstream es una ficción que limita el erotismo a un catálogo estrecho y violento. Debemos construir alternativas donde el deseo se viva desde el bienestar, el juego compartido y los cuidados.

«El consumo temprano de porno está conectado con un ecosistema digital donde crece imparable»

¿Sirve hablar de sexualidad en el aula si en casa continúa siendo un tabú?

Claro que sirve, de hecho, resulta indispensable bajo nuestro punto de vista. La escuela pública y los espacios educativos tienen la misión democratizadora de compensar las desigualdades y las carencias del ámbito privado. Si en un hogar la sexualidad se silencia o se aborda desde el miedo, el aula representa la única oportunidad para que ese alumnado acceda a información veraz, rigurosa y desprovista de culpa. La coeducación no compite con las familias; abre puertas para que chicas y chicos sepan que sus dudas son legítimas y que tienen derecho a unas relaciones libres de violencia, independientemente del entorno en el que crezcan. Incluso sabemos que algunas familias reciben formación en sexualidad a través de sus hijas e hijos, el alumnado también educa a su entorno del que las personas adultas formamos parte.

Si tuvieran el poder de que solo dos ideas se queden grabadas en la mente de quienes asistan a su taller en el X Foro de Educación, ¿cuáles serían?

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Es una pregunta muy buena, pero también compleja. En primer lugar querríamos apuntar que la pornografía nos preocupa en tanto en cuanto no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más visible de la pornificación de la cultura. El consumo temprano de porno está conectado con un ecosistema digital donde crece imparable: la machosfera, la hipersexualización y mercantilización de plataformas como Onlyfans o incluso fenómenos aparentemente opuestos pero complementarios como las «esposas tradicionales de tiktok», que refuerzan la subordinación femenina como modelo deseable. El porno no es un problema de pantallas individuales, sino parte de una ofensiva patriarcal. En segundo lugar, hay antídoto: una educación afectivo-sexual coeducativa, feminista, crítica. Hay que desarmar los códigos de la desigualdad y ofrecerles alternativas donde prime el placer compartido -especialmente el femenino, siempre invisibilizado-, el cuidado mutuo, el afecto, la comunicación, como centro de cualquier forma de desear y de relacionarse. Con estos instrumentos el disfrute en la jam session de la sexualidad está garantizada.