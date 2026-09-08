Entrevista | Víctor Villar Coordinador da Fundación Sergio Villar
«Antes de preguntarnos como castigamos un conflito deberiamos preguntarnos como podemos evitalo»
Tras perder ao seu fillo Sergio nun accidente de tráfico en 2023, a familia creou un proxecto que reflicte os seus valores e loita pola paz e a convivencia nos entornos educativos
A fundación estará presente no X Foro de Educación cun obradoiro sobre prácticas restaurativas, "Acordamos ConVivir"
A fundación naceu como homenaxe ao seu fillo Sergio. Que cren que diría se pudiese ver todo o que crearo?
Seguramente estaría satisfeito, pero tamén nos diría que non fagamos as cousas demasiado complicadas. Sergio tiña unha maneira moi natural de implicarse, vía unha necesidade e intentaba axudar. Era unha persoa con moita sensibilidade social e cunha enorme capacidade para relacionarse sen prexuízos. Tiña esa mirada limpa que lle permitía atopar sempre algo positivo nos demais.
Por iso, desde o primeiro momento tivemos claro que a Fundación non podía limitarse a ser unha homenaxe, senón que tiña que converterse nun proxecto útil para a sociedade. Nós dicimos ás veces que a Fundación non é por Sergio, é con Sergio. El guía moitas das decisións que tomamos. Nós simplemente prestamos as mans para intentar facer cousas que pensamos que el faría se estivese aquí.
Nun ano de funcionamento puxeron en marcha iniciativas como a Escola de Paz. Como valorades o desenvolvemento da proba piloto no CEIP Eusebio da Guarda?
Valorámola como unha experiencia moi importante porque nos permitiu levar á práctica, por vez primeira, unha idea na que cremos profundamente: que a convivencia non se pode traballar unicamente cando aparece un conflito. Hai que educar previamente para o diálogo, para a empatía, para a responsabilidade e para o coidado dos demais. Escola de Paz é precisamente iso. Un proxecto educativo que busca introducir unha mirada nova sobre a convivencia escolar, combinando educación emocional, prácticas restaurativas, círculos de diálogo e resolución dialogada dos conflitos.
Outra das vosas liñas de traballo é o apoio ao deporte base. Que importancia ten nos menores?
Para nós, o deporte base é unha ferramenta extraordinaria de educación e de inclusión social. Na súa práctica, apréndense cousas fundamentais para a vida: cooperar, respectar aos demais, aceptar as regras, saber gañar e saber perder, esforzarse, asumir responsabilidades e entender que, ás veces, o éxito individual depende do traballo colectivo. E hai outra cuestión que para nós é especialmente importante, crear espazos seguros. A infancia e a adolescencia necesitan lugares nos que poidan relacionarse, divertirse e crecer acompañados. O deporte pode cumprir perfectamente esa función.
Por que decidiron unir forzas con CIMEGA, a Asociación Círculo de Mediación de Galicia?
Porque compartimos unha maneira moi parecida de entender os conflitos. Desde a Fundación non cremos que castigar ou apartar unha persoa sexa sempre a mellor maneira de solucionar un problema. Unha sanción pode ser necesaria nalgunhas circunstancias, pero moitas veces non chega á raíz do que está sucedendo. CIMEGA achega experiencia e coñecemento profesional no ámbito da mediación e das prácticas restaurativas. A Fundación achega a vontade de elevar estas ferramentas ás comunidades educativas e de traballar desde unha perspectiva de prevención e transformación. O convenio que asinamos permite precisamente integrar prácticas restaurativas, formación e acompañamento especializado e crear espazos seguros de diálogo e reparación. Se queremos falar de cultura de paz, temos que ensinar tamén a xestionar os conflitos doutro xeito.
Que poden adiantar do seu obradoiro do X Foro de Educación?
«Acordamos ConVivir» é unha oportunidade para explicar e experimentar unha maneira diferente de abordar os conflitos nos centros educativos. Os obradoiros son unha ampliación do programa que naceu da colaboración coa Consellería de Educación e que no curso 25/26 desenvolveu unha experiencia piloto en 20 centros, chegando aproximadamente a 1.500 estudantes de 5º e 6º de Primaria e toda a ESO.
A idea de fondo é moi sinxela: antes de preguntarnos como castigamos un conflito, deberiamos preguntarnos como podemos previlo, como podemos entendelo e como podemos reparar as súas consecuencias. Daremos a coñecer ferramentas como os círculos de diálogo e as prácticas restaurativas, que se poden implementar de varios xeitos.
Nunha situación preventiva, por exemplo, podemos poñer enriba da mesa cuestións como o acoso ou o racismo e deixar que o alumnado reflexione sobre como actuaría e que consecuencias poden ter determinadas condutas. E cando o conflito xa se produciu, as prácticas restaurativas permiten crear un espazo no que os afectados poden participar voluntariamente e buscar unha forma de reparación.
O importante é que os rapaces non reciban simplemente unhas normas impostas desde fóra, como suxeitos pasivos. Queremos que entendan por que son importantes o respecto, a empatía, a responsabilidade e o coidado dos demais, e que sexan tamén protagonistas na construción da convivencia.
«Nós dicimos ás veces que a Fundación non é por Sergio, é con Sergio»
Que plans e retos presenta o novo curso para a Fundación?
Temos por diante un ano moi intenso e, ao mesmo tempo, moi ilusionante. O reto principal é medrar sen perder a nosa esencia. No ámbito educativo, continuar desenvolvendo Escola de Paz e avanzar na súa implantación en máis centros e elaborar ferramentas e materiais propios que poidan ser útiles para a comunidade educativa.
Tamén queremos seguir desenvolvendo o proxecto deportivo en valores e ampliar as alianzas coa comunidade educativa social, e cultural. E hai un reto que para nós ten un significado especial: Ribadeo*. Queremos comezar a traballar desde e para Ribadeo, devolverlle á nosa vila unha parte de todo o cariño que recibimos.
Por riba de todo, queremos consolidar a Fundación. Isto significa conseguir sustentabilidade económica para os proxectos, fortalecer a estrutura organizativa, mellorar a comunicación e, sobre todo, aprender do que outros xa fan, e do que nós imos facendo en nome de Sergio.
*A familia de Sergio Villar é natural de Ribadeo. Cando aconteceu o sinistro no que perdeu a vida Sergio, no ano 2023, a familia desplazouse a Coruña para comezar un novo capítulo, poñendo distancia co lugar onde todo lles lembraba ao que pasara.
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