Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Grupos de dueloCrisis calamarCelta - OsasunaViolencia en CeutaPrecio de la viviendaMorosos comunidades de vecinosObras en Ons
instagramlinkedin

Ángel Carracedo, experto en xenética: «Todas as persoas deben ter as mesmas oportunidades de aprender e abrirse camiño na vida»

O xenetista participará no Foro de Educación cun obradoiro no que abordará a importancia biolóxica da diversidade e ofrecerá claves para avanzar cara a unha educación máis inclusiva

Ángel Carracedo

Ángel Carracedo / REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gabriela Barreiro

Vigo

A diversidade forma parte da propia natureza humana. Non hai dúas persoas iguais e, para Ángel Carracedo, un dos grandes referentes internacionais en xenética, entender e valorar esas diferenzas é tamén unha cuestión fundamental no ámbito educativo. Catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela e director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Carracedo dedicou boa parte da súa traxectoria a estudar aquilo que nos fai diferentes e o papel que desempeña a xenética nesas diferenzas.

No Foro de Educación, trasladará esa mirada ao obradoiro «A importancia da diversidade», no que partirá do seu valor biolóxico para reflexionar sobre como a escola pode respectar as distintas capacidades e necesidades do alumnado. Unha cuestión especialmente relevante nun sistema educativo que, ao seu xuízo, aínda debe avanzar para adaptarse á diversidade, favorecer a inclusión e ofrecer a todo o alumnado as mesmas oportunidades para desenvolver plenamente as súas capacidades.

Compra tus entradas


18 y 19 de septiembre 2026 | Auditorio Mar de Vigo
Comprar
Comprar


O seu obradoiro titúlase «A importancia da diversidade». Desde que enfoque abordará este concepto e que relación ten coa educación?

Vou falar da importancia biolóxica da diversidade. Explicar porqué é esencial para a supervivencia e o éxito biolóxico das especies e concretamente porque é esencial para especie humana.

Que papel terá a xenética no obradoiro e que pode axudarnos a comprender sobre as diferenzas entre as persoas?

A diversidade é un diseño da xenética, que é dicir o diseño da vida na terra. Temos mutacións que nos fan diferentes pero que tamén ocasionan problemas pero este é un prezo que temos que pagar pola necesidade biolóxica da diversidade.

Por que é importante falar de diversidade nun foro dirixido a docentes, familias e profesionais da educación?

Creo que os docentes son un colectivo especialmente sensibilizado pola importancia da diversidade, pero progresivamente a medida que se avanza no sistema educativo desde a primaria a bacherelato iste vólvese progresivamente ríxido e respecta cada vez menos esa diversidade que fai que se perda moito talento e se produza unha perda da autoestima e problemas en moitos estudantes.

Tende aínda o sistema educativo a partir de modelos demasiado uniformes sobre como deben aprender, comportarse ou desenvolverse os nenos e nenas?

Alsolutamente. O sistema educativo e mais en tempos de IA, debe cambiar radicalmente en plantexamentos e en contidos. Debe tratar de conseguir que os alumnos comprendan o mundo que lles rodea, ententan que información e válida e como obtela e desenvolvan a suas capacidades de forma plena.

Estamos avanzando cara a unha educación máis inclusiva ou aínda existen realidades e necesidades que non atopan suficiente espazo nas aulas?

Eu creo que si. Antes era raro ver rapaces con unha discapacidade o un problema de saúde na aula e agora vese mais natural. O problema é que as veces son alumnos con problemas que precisan dun profesorado cunha formación específica e tamén, en ocasións, un apoio de persoal especializado na aula e isto ainda ten recursos limitados. O problema e hoxe maior polo incremento dos porblemas de neurodesenvolvimento como TEA ou TDAH.

«O sistema educativo debe tratar de conseguir que os alumnos comprendan o mundo que lles rodea, ententan que información e válida e como obtela e desenvolvan a suas capacidades de forma plena»

Que papel poden desempeñar os docentes e as familias para que os nenos e nenas aprendan a entender e valorar as diferenzas?

O papel dos docentes é vital pero ao papel das familias é tamén crucial. Deben saber transmitir que todas as persoas, cas suas mais diversas capacidades, orixen cultural, xénero o situación social, deben ter as mesmas oportunidades de aprender e abrirse camiño na vida.

Que reflexións, exemplos ou propostas atoparán os asistentes no seu obradoiro do Foro de Educación?

Noticias relacionadas

Para min é especialmente importante que entendan o porqué é importante a diversidade desde o punto de vista biolóxico pero tamén desde o punto de vista de progreso, que para min non é outra cousa que avance en dereitos humanos. Cando un estudante con problemas está nun aula e bo para él no sentido da inclusión, pero ainda mellor para o seus compañeiros que así entenden o valor das diferencias e aprenden tolerancia, a axudar aos demais, xenerosidade,e que ninguén e perfecto e que de todos temos que esforzarnos por mellorar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Isorna y Belén Montesa, psicólogos: «Los adolescentes no necesitan padres perfectos, sino adultos presentes»
  2. Paula Carreiro, docente y miembro de AGAMPI: «Un entorno sensorialmente amable favorece el aprendizaje de todos»
  3. Miguel Lois, orientador: «Para acompañar adecuadamente a una persona autista es fundamental comprender cómo percibe y procesa el entorno»
  4. «Si el 49% de los jóvenes desconfía del feminismo, eso significa que la otra mitad piensa lo contrario»
  5. Familias neurodiversas apelan á inclusividade á hora de avaliar o curso escolar
  6. Más allá de las pantallas: los podcasts como recurso educativo para la infancia y la adolescencia
  7. María José Rego, presidenta de ANEDIA: «Todos hemos oído que se prohíbe el móvil en clase, pero para nosotros es un dispositivo médico»
  8. Alejandra Alonso, presidenta de la Asociación de Profesorado de Francés de Galicia (APFG): «Las lenguas abren puertas y mentes»

Ángel Carracedo, experto en xenética: «Todas as persoas deben ter as mesmas oportunidades de aprender e abrirse camiño na vida»

Ángel Carracedo, experto en xenética: «Todas as persoas deben ter as mesmas oportunidades de aprender e abrirse camiño na vida»

Diez años después, ¿cómo han cambiado la educación?

Diez años después, ¿cómo han cambiado la educación?

Manuel Isorna y Belén Montesa, psicólogos: «Los adolescentes no necesitan padres perfectos, sino adultos presentes»

Manuel Isorna y Belén Montesa, psicólogos: «Los adolescentes no necesitan padres perfectos, sino adultos presentes»

Paula Carreiro, docente y miembro de AGAMPI: «Un entorno sensorialmente amable favorece el aprendizaje de todos»

Miguel Lois, orientador: «Para acompañar adecuadamente a una persona autista es fundamental comprender cómo percibe y procesa el entorno»

Miguel Lois, orientador: «Para acompañar adecuadamente a una persona autista es fundamental comprender cómo percibe y procesa el entorno»

Marián Moreno: «Si el 49% de los jóvenes desconfía del feminismo, eso significa que la otra mitad piensa lo contrario»

Marián Moreno: «Si el 49% de los jóvenes desconfía del feminismo, eso significa que la otra mitad piensa lo contrario»

Patricia Fernández, maestra viguesa: «En un aula de Infantil no se improvisa, tenemos objetivos muy claros»

Patricia Fernández, maestra viguesa: «En un aula de Infantil no se improvisa, tenemos objetivos muy claros»

Manuel Isorna, psicólogo: «El afecto es el terreno de cultivo de la educación: los hijos necesitan sentirse queridos»

Manuel Isorna, psicólogo: «El afecto es el terreno de cultivo de la educación: los hijos necesitan sentirse queridos»
Tracking Pixel Contents