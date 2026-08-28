Diez años después, ¿cómo han cambiado la educación?

Diez años dan para mucho. También para que cambien las aulas, las familias, el alumnado y la propia manera de entender la educación. El Foro de Educación de FARO, que regresa el viernes 18 y sábado 19 de septiembre para celebrar su décima edición, aprovechará este aniversario para hacer balance del camino recorrido, pero, sobre todo, para poner la mirada en los desafíos que afronta hoy la comunidad educativa.

Lo hará a través de la charla-coloquio «10 años después… Centros educativos: ¿evolución, revolución o involución?», una mesa redonda que reunirá a Antonio Rial Boubeta, profesor de la Facultad de Psicología de la USC y especialista en el impacto de las tecnologías digitales en la infancia y la adolescencia; Javier García, docente; Sonia Camino, licenciada en Pedagogía y orientadora educativa; e Iria Salvande, presidenta de FOANPAS, la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais do Alumnado de Vigo e a súa bisbarra, con la redactora jefa Alba Chao como moderadora. Cuatro voces y perspectivas diferentes para abordar una pregunta que atraviesa esta edición: ¿cuánto ha cambiado realmente la educación durante la última década y hacia dónde se dirige?

El punto de partida será precisamente la evolución experimentada por los centros y por quienes forman parte de ellos. En estos diez años han aparecido nuevos retos, otros que ya existían han adquirido mayor visibilidad y también se han transformado las herramientas disponibles para hacerles frente.

El debate pondrá el foco, entre otras cuestiones, en cómo ha cambiado la relación entre los distintos miembros de la comunidad educativa, desde las familias y el profesorado hasta el propio alumnado, y en qué lugar se encuentra actualmente esa colaboración. En este contexto, la mirada se dirigirá también hacia la realidad de los docentes y los cambios que ha experimentado su papel dentro de los centros.

Otro de los ejes será la diversidad en las aulas y el reto de avanzar hacia una educación capaz de responder a las diferentes necesidades del alumnado. Una cuestión estrechamente ligada a la convivencia, ámbito en el que también se abordarán las técnicas restaurativas como una forma de afrontar los conflictos y reparar las relaciones cuando estas se deterioran.

La conversación se detendrá además en uno de los asuntos que más preocupación genera dentro y fuera de las aulas: la salud mental de niños y adolescentes. Los participantes analizarán su evolución durante estos años y los desafíos que plantea para los centros, junto a problemáticas como el acoso escolar y las respuestas que pueden ofrecerse desde la comunidad educativa.

Y si algo ha transformado de manera especialmente visible el día a día de niños, adolescentes, familias y docentes durante esta década ha sido la tecnología. Su presencia creciente dentro y fuera de las aulas, las oportunidades que ofrece y los riesgos asociados a su uso completarán una conversación que busca observar la educación desde diferentes perspectivas.

Más que ofrecer una única respuesta a si los centros han vivido una evolución, una revolución o incluso una involución, la mesa propone así pensar conjuntamente qué ha cambiado, qué queda todavía por hacer y cuáles son los retos que marcarán los próximos años.

Y mucho más en el X Foro de Educación

Varios de los protagonistas de la charla-coloquio tendrán además su propio espacio dentro de la programación del X Foro de Educación, a través de talleres y ponencias en los que profundizarán en algunos de los ámbitos que también estarán presentes en el debate.

Javier García impartirá el taller «Propostas para configurar hoxe unha escola ideal», mientras que Sonia Camino, junto a Rocío Paramá, abordará la desinformación y su impacto en «Entre likes y mentiras. Cuando el bulo se viraliza».

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Por su parte, Antonio Rial Boubeta será el encargado de poner el broche final a esta décima edición con la conferencia «Como promover un uso seguro e saudable da tecnoloxía desde a escola e desde casa? Manual para 'profes', nais e pais realmente preocupados», centrada en una cuestión que se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de familias y centros: cómo promover un uso seguro y saludable de la tecnología desde la escuela y desde casa.