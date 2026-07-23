Patricia Fernández, maestra viguesa: «En un aula de Infantil no se improvisa, tenemos objetivos muy claros»

Afirma que el juego es «la mejor herramienta educativa», ¿pero qué entendemos por juego?

Para mí jugar no es entretener a los niños, es aprendizaje. Es la forma más natural que tienen de conocer el mundo; cuando un niño está jugando experimenta, toma decisiones, resuelve problemas, y está aprendiendo. En el aula, el juego es el punto de partida para poder aprender.

¿Van ganando espacio las metodologías vivenciales en las aulas de infantil de Galicia?

Creo que hay muchísimos docentes con ganas de hacer las cosas de otra manera y que buscan un cambio, otro tipo de educación. Tengo la suerte de verlo de cerca porque soy organizadora de un evento educativo, el Encuentro Educativo Galego. Llevamos ya cinco ediciones reuniendo a docentes de toda Galicia que expresan esas ganas de salirse un poco del modelo tradicional, de evitar la cantidad de libros o fichas que había antiguamente, y buscar una metodología más vivencial.

¿Hasta qué punto es sencillo aplicar estas metodologías en un aula de 20 niños, y tan pequeños?

Precisamente este año tuve una clase de 20 niños de tres años. Es la ratio máxima y ya es una locura, pero antes teníamos ratios de 25. Lo ideal sería poder tener 15 o 17 niños por aula. Lo que sí está claro es que una metodología vivencial no es sinónimo de caos. Detrás de cada propuesta hay muchísima planificación, el ambiente está preparado, los materiales tienen una intención y los niños conocen las normas. Cuando una actividad tiene sentido para ellos no hace falta estar constantemente diciendo lo que tienen que hacer, ellos mismos se implican porque les interesa. Sí, puedes tener situaciones donde estén un poco más revolucionados, es habitual, pero en esas propuestas diarias de aprendizaje suele mantenerse un clima calmado, sabiendo que no dejas de tener a 20 niños un aula.

¿Le consta que las familias repiten sus actividades en casa?

¡Sí! Hay familias que me cuentan que cuando el niño llega a casa les pide hacer lo mismo que hicimos esa mañana en clase. Y mi Instagram es una ventanita a nuestra aula, donde muchos de los materiales que uso son cosas del día a día que todo el mundo puede encontrar en casa, como unos garbanzos o unas pinzas. Cuando voy al bazar a comprar material para el cole no voy al pasillo de cosas infantiles, sino al de cocina..

Todo ese trabajo parece requerir parte de su tiempo libre…

Efectivamente, la puesta en práctica es en las cinco horas que estamos con ellos en clase, pero luego en casa implica muchísima creación de material y mucho tiempo para pensar ideas y organizarse. La jornada laboral se extiende de forma indefinida.

«Para mí, jugar no es entretener a los niños, es aprendizaje» Patricia Fernández

A veces se critica que muchos recursos educativos en redes sociales son un reflejo de la obsesión por la estética de nuestra sociedad.

Creo que la estética es una herramienta más. A mí me gusta muchísimo cuidar la estética, pero porque creo que también educa. Igual que a los adultos nos apetece entrar en un espacio agradable, pienso que a los niños también. Una propuesta bonita despierta la curiosidad, pero lo que mantiene el interés es la experiencia real que le estamos dando a los niños. Una propuesta no es buena porque sea bonita, es buena si tiene una intención educativa clara.

¿Y cómo mantiene el equilibrio para despertar la curiosidad de los niños sin sobreestimularlos?

Antiguamente se veían muchísimos colores en las aulas de Educación Infantil; las recuerdo cargadas de materiales, todo colgado del techo, de las paredes. Hoy en día ya no se tiende tanto a eso, incluso los adultos buscamos cafeterías bonitas y de colores neutros que invitan a la tranquilidad. Creo que es lo que tratamos de hacer también en el colegio, y que el foco de los niños esté en la propuesta.

«Una metodología vivencial no es sinónimo de caos» Patricia Fernández

¿Qué filtros aplica para distinguir las propuestas que sí cumplen criterios pedagógicos?

En un aula de Infantil no se improvisa, no se hacen actividades solo porque las veamos en Pinterest y nos parezcan bonitas. Tenemos unos objetivos de aprendizaje muy claros. En mi caso, siempre empiezo pensando qué quiero que aprendan. A partir de ahí voy diseñando la propuesta que les va a permitir descubrirlo de una forma muy vivencial y manipulativa.

Por último, ¿qué podrán encontrar los asistentes en su taller del X Foro de Educación?

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Es un taller muy práctico. Ojalá les resulte también inspirador. Voy a compartir propuestas reales de mi aula, vamos a hablar de cómo diseñar situaciones de aprendizaje, de cómo estructurar una rutina diaria de clase, de cómo seleccionar materiales que realmente les inviten a explorar y les hagan ser autónomos. Será como abrir mi aula para hablar un poquito de experiencias en un aula de Infantil.