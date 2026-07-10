Últimos días para conseguir el mejor precio del Foro de Educación

Convertido ya en un habitual del inicio de curso, el Foro de Educación de Faro de Vigo celebrará los días 18 y 19 de septiembre su décima edición. La cita volverá a reunir a familias, docentes y profesionales del ámbito educativo en torno a dos jornadas de ponencias, coloquios y talleres prácticos pensados para compartir reflexión, formación y herramientas útiles dentro y fuera de las aulas.

Para quienes quieran asistir a este encuentro educativo, estos días son una buena oportunidad para hacerse con la entrada al mejor precio. Hasta el 14 de julio, tanto los suscriptores como el público general podrán adquirir sus entradas con las tarifas más reducidas. Porque a partir del 15 de julio, los precios pasarán a un segundo tramo de venta, que se mantendrá hasta el 6 de septiembre y, después, entre el 7 y el 18 de septiembre, se aplicarán las tarifas finales.

En estos momentos, en el caso de los suscriptores, la entrada para el foro completo —viernes y sábado— puede adquirirse hasta el 14 de julio por 20 euros. Desde el 15 de julio pasará a costar 24 euros y, en el último tramo, 28,80 euros. Para el público general, la entrada completa cuesta ahora 25 euros, subirá a 30 euros a partir del 15 de julio y será de 36 euros en el tramo final.

También varían los precios de las entradas por jornada. Para los suscriptores, la entrada del viernes cuesta ahora 10 euros y la del sábado, 14 euros. En el segundo tramo, esos importes serán de 12 euros y 16,80 euros, respectivamente, y en el tramo final pasarán a 14,40 euros para el viernes y 20,16 euros para el sábado.

En el caso del público general, las tarifas actuales son de 12,50 euros para el viernes y 17,50 euros para el sábado. A partir del 15 de julio, las entradas por jornada pasarán a 15 euros y 21 euros, mientras que en el último tramo costarán 18 euros el viernes y 25,20 euros el sábado.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial del Foro o de forma presencial en las oficinas de Faro de Vigo, en Policarpo Sanz. Los talleres prácticos tendrán en todos los casos un precio simbólico de 1 euro, no están incluidos en la entrada general y deben seleccionarse de forma individual.

Programación del X Foro de Educación

El encuentro alcanza este año una edición especialmente simbólica, la del décimo aniversario, con una programación que mira al camino recorrido durante la última década y a los desafíos que hoy atraviesan la educación. La diversidad, la convivencia, la salud mental, la tecnología, la adolescencia, la educación afectivo-sexual, la igualdad o los cambios que viven los centros educativos formarán parte de un programa que vuelve a poner el foco en quienes educan, acompañan y aprenden cada día.

Durante dos jornadas, los asistentes encontrarán un espacio para detenerse, escuchar, compartir inquietudes y llevarse herramientas útiles para acompañar mejor a niños, niñas y adolescentes. El Foro abordará algunos de los grandes temas que hoy marcan el presente educativo: la diversidad, la convivencia, la salud mental, la tecnología, la adolescencia, la educación afectivo-sexual, la igualdad y los cambios que viven los centros educativos.

El programa arrancará el viernes 18 de septiembre, a las 17.00 horas, con talleres prácticos simultáneos dedicados a cuestiones como la diversidad en el aula, la comprensión del autismo, la educación sexual y las trampas de la pornografía, los límites y el apego, el talento, la adolescencia y el ocio nocturno, los bulos en redes o la convivencia escolar.

Tras la inauguración oficial, prevista para las 18.45 horas, Jesús Guillén y Anna Forés abrirán el ciclo de conferencias con «10×2 Neuroeducación. 10 años aprendiendo juntos», una mirada compartida a una década de aprendizaje y transformación.

El sábado 19 de septiembre, la jornada comenzará con Marian Moreno y su intervención «Educar para la igualdad, educar para la felicidad». A continuación, Manuel Isorna hablará sobre parentalidad positiva, vínculo y regulación emocional. La mañana incluirá también un mini concierto de Son das Flores y la charla-coloquio «10 años después… Centros educativos: ¿evolución, revolución o involución?».

A las 13.15 horas regresarán los talleres prácticos simultáneos, con nuevas oportunidades para participar en las propuestas del Foro. Ya por la tarde, Chema Lázaro impartirá la conferencia «Océanos de singularidad: más allá de las aguas convencionales», y Antonio Rial Boubeta pondrá el broche final con una charla sobre el uso seguro y saludable de la tecnología desde la escuela y desde casa.

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Con esta décima edición, el Foro de Educación FARO EDUCA celebra diez años de conversaciones, aprendizajes y comunidad educativa. Antes de que las tarifas cambien, a quellos que quieran asistir todavía pueden conseguir su entrada al mejor precio y asegurarse plaza en una cita que vuelve para pensar juntos la educación.