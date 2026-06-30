Sonia Camino y Rocío Paramá: «Entre likes y mentiras. Cuando el bulo se viraliza»

Rocío Paramá Dra. en ciencias biológicas e impulsora en Proyectos de alfabetización mediática y pensamiento crítico.

Sonia Camino Licenciada en Pedagogía, orientadora educativa y especialista en conducta, salud mental y desarrollo del pensamiento crítico en menores.

El taller que impartiremos en la XI edición del Foro de Educación Faro de Vigo invita a docentes y familias a reflexionar sobre uno de los grandes retos actuales: la desinformación en la era digital y su impacto en menores y adolescentes.

Vivimos en un contexto en el que la información circula a gran velocidad, pero no siempre con rigor. Noticias falsas, titulares sensacionalistas, bulos de WhatsApp o contenidos manipulados forman parte del día a día de nuestros jóvenes, que no crecen en una burbuja digital, sino dentro de algoritmos diseñados para captar su atención y condicionar sus creencias.

A través de ejemplos cercanos y dinámicas participativas, abordaremos cuestiones clave: ¿Saben realmente los menores distinguir entre verdad y mentira? ¿Por qué los bulos se viralizan más que la información veraz? ¿Qué papel juegan las emociones en la difusión de contenidos? ¿Cómo influyen las redes sociales en la construcción de la realidad?

Analizaremos el fenómeno de la posverdad y el funcionamiento de los algoritmos, entendiendo por qué los menores son especialmente vulnerables: consumen información rápida, confían en su entorno digital y aún están desarrollando su pensamiento crítico. Además, exploraremos nuevos riesgos como los deepfakes y el uso de la inteligencia artificial en la manipulación de contenidos, desmontando la idea de que “ver es creer”.

El taller incluye una actividad práctica en la que los participantes trabajarán con noticias reales y falsas para analizar su impacto emocional y educativo, reflexionando sobre el papel que desempeñamos como adultos en la transmisión de información y valores.

Lejos de limitarse a informar, las redes sociales influyen directamente en la salud emocional, en la percepción del mundo y en la toma de decisiones de nuestros menores. Por ello, ofreceremos herramientas concretas y aplicables tanto en casa como en el aula para educar en el pensamiento crítico, fomentar el análisis de la información y acompañar de forma responsable el uso de la tecnología.

Familias y docentes descubrirán estrategias sencillas pero eficaces: cómo reaccionar ante un bulo, cómo generar conversación sin juicio, cómo enseñar a contrastar fuentes y cómo convertirse en referentes críticos en un entorno saturado de estímulos.

Este taller está diseñado para generar conciencia, despertar curiosidad y promover una actitud activa frente a la desinformación. Porque educar en la era digital no es prohibir, sino acompañar. Y porque formar ciudadanos críticos es hoy más necesario que nunca.

Sonia y Rocío llevan más de una década trabajando con población infanto-juvenil en la promoción del bienestar emocional y el desarrollo del pensamiento crítico, diseñando intervenciones educativas basadas en la evidencia y adaptadas a los retos actuales.

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Su experiencia confirma la urgencia de dotar a familias y centros educativos de herramientas para afrontar con éxito este nuevo escenario digital.