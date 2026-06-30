Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora VenezuelaEmpleo femeninoIncremento de los créditosAlquiler de coches entre particularesCelta: a contrarrelojArte menstrual
instagramlinkedin

X FORO DE EDUCACIÓN - FARO EDUCA

Priscila Retamozo e Amada Traba: «A educación sexual e as trampas da pornografía»

Priscila Retamozo e Amada Traba, poñentes no X Foro de Educación

Priscila Retamozo e Amada Traba, poñentes no X Foro de Educación / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Taller participativo para educar nunha sexualidade crítica Descrición: Actividade dinamizada polas autoras do libro As trampas da pornografía, que propón unha investigación colectiva sobre os discursos, imaxinarios e estruturas que configuran a sexualidade na cultura dixital.

Compra tus entradas


18 y 19 de septiembre 2026 | Auditorio Mar de Vigo
Comprar
Comprar


TEMAS

Añádenos en Google
  1. Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
  2. Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
  3. Los conciertos se consolidan como una prioridad en el ocio juvenil: «A veces pido que me den la nómina antes»
  4. «No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»
  5. Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
  6. Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
  7. Mercadona estrena este martes en Galicia su nuevo modelo de tienda
  8. Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores

Priscila Retamozo e Amada Traba: «A educación sexual e as trampas da pornografía»

Priscila Retamozo e Amada Traba: «A educación sexual e as trampas da pornografía»

Mapas Lab: «La diversidad de la vida a través del tiempo»

Mapas Lab: «La diversidad de la vida a través del tiempo»

Pedro Feijoo: «ContarNos»

Pedro Feijoo: «ContarNos»

Litus Caleo: «Descubriendo el talento, más allá del rendimiento»

Litus Caleo: «Descubriendo el talento, más allá del rendimiento»

AGAMPI: «Habitar el caos: claves sensoriales para la diversidad en el aula»

AGAMPI: «Habitar el caos: claves sensoriales para la diversidad en el aula»

Antonio Rial Boubeta, psicólogo: «El uso seguro y saludable de la tecnología es una aspiración a la que no debemos renunciar»

Antonio Rial Boubeta, psicólogo: «El uso seguro y saludable de la tecnología es una aspiración a la que no debemos renunciar»

Diez años de Foro de Educación: las entradas con descuento de lanzamiento ya están a la venta

Diez años de Foro de Educación: las entradas con descuento de lanzamiento ya están a la venta

Familias y docentes hacen balance antes del X Foro Faro Educa con una certeza: para enseñar y educar no se puede dejar de aprender

Familias y docentes hacen balance antes del X Foro Faro Educa con una certeza: para enseñar y educar no se puede dejar de aprender
Tracking Pixel Contents