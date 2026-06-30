X FORO DE EDUCACIÓN - FARO EDUCA
Priscila Retamozo e Amada Traba: «A educación sexual e as trampas da pornografía»
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
- Los conciertos se consolidan como una prioridad en el ocio juvenil: «A veces pido que me den la nómina antes»
- «No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»
- Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
- Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
- Mercadona estrena este martes en Galicia su nuevo modelo de tienda
- Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores