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Patricia Fernández: «Experiencias vivenciales en el aula de educación infantil»

Patricia Fernández, ponente del X Foro de Educación

Patricia Fernández, ponente del X Foro de Educación / FDV

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R. V.

Patricia Fernández: Maestra de Educación Infantil / Comparto la realidad de mi aula en mi instagram @miminipandi / Coautora: “Grafismos Creativos” de Sar Alejandría / Autora: “Grafodesafíos” de Edelvives / Organizadora del evento Encuentro Educativo Galego

«Experiencias vivenciales en el aula de Infantil» es un taller formativo dirigido a profesionales de la educación que deseen profundizar en una metodología basada en el aprendizaje activo y experiencial. El taller está dirigido a cualquier profesional del ámbito educativo de 0 a 6 años que desee profundizar en metodologías activas, aprendizaje vivencial y propuestas respetuosas con el desarrollo infantil.

A lo largo del taller se abordará cómo diseñar situaciones de aprendizaje reales, cómo organizar el aula a través de estaciones de aprendizaje, cómo estructurar la rutina diaria y cómo seleccionar materiales que favorezcan la exploración autónoma y el desarrollo natural de la infancia.

La formación combina fundamentación pedagógica con ejemplos reales extraídos del día a día del aula.

La propuesta se sustenta en los principios de las metodologías activas y del aprendizaje significativo, entendiendo que el niño y la niña construyen conocimiento a partir de la experiencia directa, la manipulación y la interacción con el entorno.

Parte de la consideración del juego como motor natural de aprendizaje, así como del desarrollo sensorial como base del desarrollo cognitivo, motor y emocional.

El diseño del ambiente, la selección consciente de materiales y el papel del adulto como guía y facilitador se plantean como elementos esenciales para generar contextos de aprendizaje con sentido.

El enfoque presentado se alinea con una concepción de la Educación Infantil centrada en el respeto a los ritmos individuales, la autonomía y la creación de experiencias reales que favorezcan el aprendizaje significativo.

Objetivo general

Ofrecer herramientas prácticas y fundamentadas para diseñar experiencias que favorezcan el aprendizaje significativo en Educación Infantil.

Objetivos específicos

  • Reflexionar sobre la necesidad de una mirada pedagógica centrada en la infancia.
  • Comprender la importancia del ambiente como elemento clave en el aprendizaje.
  • Analizar el papel del adulto como guía y facilitador.
  • Conocer el funcionamiento del trabajo por estaciones de aprendizaje.
  • Identificar criterios para la selección de materiales manipulativos y significativos.

Al finalizar el taller, los participantes contarán con:

Noticias relacionadas

  • Una comprensión clara de las metodologías activas y del enfoque vivencial aplicado al aula.
  • Ideas prácticas adaptables a distintos contextos educativos.
  • Estrategias organizativas reales para implementar metodologías activas.
  • Un cambio en la mirada hacia la infancia y el proceso de aprender.

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18 y 19 de septiembre 2026 | Auditorio Mar de Vigo
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