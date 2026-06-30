Patricia Fernández: «Experiencias vivenciales en el aula de educación infantil»

Patricia Fernández: Maestra de Educación Infantil / Comparto la realidad de mi aula en mi instagram @miminipandi / Coautora: “Grafismos Creativos” de Sar Alejandría / Autora: “Grafodesafíos” de Edelvives / Organizadora del evento Encuentro Educativo Galego

«Experiencias vivenciales en el aula de Infantil» es un taller formativo dirigido a profesionales de la educación que deseen profundizar en una metodología basada en el aprendizaje activo y experiencial. El taller está dirigido a cualquier profesional del ámbito educativo de 0 a 6 años que desee profundizar en metodologías activas, aprendizaje vivencial y propuestas respetuosas con el desarrollo infantil.

A lo largo del taller se abordará cómo diseñar situaciones de aprendizaje reales, cómo organizar el aula a través de estaciones de aprendizaje, cómo estructurar la rutina diaria y cómo seleccionar materiales que favorezcan la exploración autónoma y el desarrollo natural de la infancia.

La formación combina fundamentación pedagógica con ejemplos reales extraídos del día a día del aula.

La propuesta se sustenta en los principios de las metodologías activas y del aprendizaje significativo, entendiendo que el niño y la niña construyen conocimiento a partir de la experiencia directa, la manipulación y la interacción con el entorno.

Parte de la consideración del juego como motor natural de aprendizaje, así como del desarrollo sensorial como base del desarrollo cognitivo, motor y emocional.

El diseño del ambiente, la selección consciente de materiales y el papel del adulto como guía y facilitador se plantean como elementos esenciales para generar contextos de aprendizaje con sentido.

El enfoque presentado se alinea con una concepción de la Educación Infantil centrada en el respeto a los ritmos individuales, la autonomía y la creación de experiencias reales que favorezcan el aprendizaje significativo.

Objetivo general

Ofrecer herramientas prácticas y fundamentadas para diseñar experiencias que favorezcan el aprendizaje significativo en Educación Infantil.

Objetivos específicos

Reflexionar sobre la necesidad de una mirada pedagógica centrada en la infancia.

Comprender la importancia del ambiente como elemento clave en el aprendizaje.

Analizar el papel del adulto como guía y facilitador.

Conocer el funcionamiento del trabajo por estaciones de aprendizaje.

Identificar criterios para la selección de materiales manipulativos y significativos.

Al finalizar el taller, los participantes contarán con:

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