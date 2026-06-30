Miguel Lois: «Entender el autismo es cambiar la mirada. Cuando cambia la mirada, cambia la práctica. Comprender para acompañar. Acompañar para incluir»

Este taller busca transformar la mirada para transformar la práctica, construyendo entornos educativos más accesibles, predecibles y respetuosos con la diversidad neurológica.

Cada vez más docentes y familias se encuentran con el reto (y la oportunidad) de acompañar a niños y niñas con diagnóstico o características de Trastorno del Espectro Autista (TEA). Sin embargo, la inclusión real no depende solo de la buena voluntad, sino de la comprensión profunda y de estrategias concretas y aplicables.

Este taller teórico-práctico nace con el objetivo de ofrecer una mirada clara, actual y respetuosa sobre el autismo, combinando fundamentación teórica, vivencias en primera persona y herramientas prácticas para el día a día.

Durante la primera parte, exploraremos los principales ámbitos de impacto en la población autista: comunicación, interacción social, procesamiento sensorial, regulación emocional y flexibilidad cognitiva. Analizaremos cómo estas características pueden manifestarse en el aula y cómo reinterpretar la conducta desde un enfoque comprensivo y funcional.

En la segunda parte, pasaremos a la acción. A través de trabajo cooperativo, estudio de casos y dinámicas prácticas, profundizaremos en estrategias clave para:

Favorecer la participación y el bienestar en el aula ordinaria.

Diseñar apoyos ajustados y sostenibles.

Prevenir y acompañar situaciones de desregulación.

Coordinar actuaciones entre escuela y familia.

Potenciar fortalezas y promover la autonomía.

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Este taller está dirigido a profesionales de la educación, especialistas en pedagogía terapéutica, equipos de orientación y familias que desean comprender mejor y actuar con mayor seguridad y coherencia.