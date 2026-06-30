Marian Moreno: «Educar para la igualdad, educar para la felicidad»

La felicidad, el bienestar emocional, el equilibrio personal, no se puede llegar a estas cuestiones si no es desde la igualdad, desde el buen trato, desde la no discriminación. La igualdad entre hombres y mujeres es fundamental para construir un mundo mejor para nuestras niñas y niños. Por eso, es imprescindible que las autoridades educativas prioricen en sus políticas públicas la coeducación, formando, asesorando, ayudando y acompañando al profesorado en la puesta en práctica de la igualdad en el día a día de las aulas.