Mapas Lab: «La diversidad de la vida a través del tiempo»

Oganizado por: Sara Varela, Marta Matamala, Sofía Galván, Iván Rey-Rodríguez, Sara Gamboa.

La diversidad de la vida a través del tiempo es un taller para profesorado de Primaria y Secundaria en el que exploraremos los grandes cambios en la biodiversidad durante los últimos 500 millones de años. A lo largo de este viaje por el tiempo geológico, veremos cómo la vida ha transformado profundamente nuestro planeta —por ejemplo, modificando la atmósfera, formando suelos, construyendo arrecifes o influyendo en los ciclos del carbono y del oxígeno— y cómo, a su vez, los cambios ambientales han condicionado la evolución de los seres vivos. Trabajaremos conceptos clave como la aparición de nuevos grupos de organismos, las extinciones masivas, la colonización del medio terrestre y la relación entre clima, geología y evolución.

El taller se apoya en una propuesta práctica y visual: la creación de pequeños “teatrillos” o escenarios paleontológicos correspondientes a distintos momentos de la historia de la vida. En ellos aparecerán especies y grupos paradigmáticos de cada era, como trilobites y otros organismos marinos del Paleozoico, dinosaurios y plantas del Mesozoico, y mamíferos del Cenozoico. Estos escenarios permitirán al alumnado situar a los organismos en su contexto temporal y ambiental, comprender que la biodiversidad actual es el resultado de una larga historia evolutiva, y comparar ecosistemas muy diferentes a los actuales. También servirán para introducir ideas como adaptación, cambio ambiental, extinción y diversificación de una forma manipulativa y accesible.

Noticias relacionadas

La actividad está diseñada para adaptarse a diferentes niveles educativos y tiempos disponibles. En Primaria, el alumnado puede centrarse en recortar, ensamblar y ordenar los escenarios, asociando animales y plantas con sus ambientes y épocas correspondientes. En Secundaria, la propuesta puede ampliarse incorporando líneas temporales, discusión sobre eventos como la extinción del final del Pérmico o la del límite Cretácico-Paleógeno, comparación entre faunas marinas y terrestres, o incluso la creación de nuevos organismos ficticios pero evolutivamente plausibles. De este modo, el taller ofrece una herramienta flexible para trabajar ciencia, creatividad y pensamiento evolutivo en el aula, conectando la historia de la vida con los grandes cambios del planeta.