X FORO DE EDUCACIÓN - FARO EDUCA
Manuel Isorna y Belén Montesa: «La función educativa de adultos de referencia: límites, apego y acompañamiento. Análisis de estilos educativos mediante casos clínicos y situaciones escolares»
La adolescencia es una etapa de intensos cambios emocionales y relacionales que plantea importantes retos tanto a familias como a profesorado. En este contexto, el papel de los adultos de referencia resulta clave para favorecer el desarrollo saludable, prevenir conductas de riesgo y promover la regulación emocional.
Este taller propone una aproximación práctica a la función educativa basada en tres pilares fundamentales: el vínculo afectivo, el establecimiento de límites y el acompañamiento emocional. A través del análisis de casos clínicos y situaciones reales del ámbito familiar y escolar, los participantes podrán identificar distintos estilos educativos y reflexionar sobre su impacto en la conducta y el bienestar de los adolescentes.
Lejos de planteamientos teóricos abstractos, la sesión se centra en la comprensión aplicada de situaciones cotidianas: conflictos por el uso de pantallas, conductas disruptivas en el aula, dificultades emocionales o problemas de comunicación. A partir de casos clínicos reales, se presentarán y ofrecerán herramientas concretas para mejorar la intervención educativa desde una perspectiva coherente, respetuosa y eficaz.
El taller está dirigido a madres, padres y profesorado interesados en mejorar su práctica educativa, reforzar el vínculo con los adolescentes y adquirir estrategias que permitan combinar cercanía emocional y establecimiento de límites, elementos esenciales para una educación equilibrada y protectora.
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