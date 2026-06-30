Manuel Isorna: «Parentalidad positiva, vínculo y regulación emocional: claves desde los estilos educativos»

La adolescencia constituye una etapa de especial sensibilidad emocional, caracterizada por una mayor reactividad afectiva, la búsqueda de autonomía y una elevada influencia del contexto social. En este escenario, la parentalidad adquiere un papel central como factor protector o de riesgo, especialmente en lo relativo al desarrollo de la regulación emocional. Esta conferencia propone una aproximación integradora que vincula tres dimensiones clave: el vínculo afectivo, la regulación emocional y los estilos educativos.

Desde una perspectiva basada en la evidencia, se analiza cómo el vínculo seguro actúa como base del desarrollo socioemocional, facilitando procesos de co-regulación que, progresivamente, permiten al adolescente adquirir competencias de autorregulación. Se abordarán las características específicas de la regulación emocional en esta etapa evolutiva, así como los errores más frecuentes en la interacción adulto-adolescente, tales como la invalidación emocional o el exceso de control.

Asimismo, se presentará una revisión aplicada de los principales estilos educativos (autoritario, permisivo, negligente y democrático), destacando la evidencia que sitúa al estilo democrático como el más eficaz para promover el ajuste psicológico y prevenir conductas de riesgo. La sesión incorporará, además, estrategias prácticas dirigidas a familias y profesorado para mejorar la comunicación, establecer límites consistentes y favorecer un acompañamiento emocional efectivo.

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Finalmente, se reflexionará sobre los retos actuales —incluyendo el impacto de las tecnologías digitales y las conductas adictivas— subrayando la importancia de una parentalidad basada en el vínculo, la coherencia y la presencia emocional como eje fundamental de la prevención.