X FORO DE EDUCACIÓN - FARO EDUCA
Litus Caleo: «Descubriendo el talento, más allá del rendimiento»
El pedagogo Iago Fonseca y la psicóloga clínica María Pacín, codirectores de Litus Caleo, estarán en la X edición del Foro de Educación.
Taller formativo dirigido a docentes y profesionales de la educación. A través de un enfoque práctico y reflexivo, se abordarán los principales indicadores para la detección, así como herramientas y estrategias para una evaluación ajustada a las necesidades del alumnado de altas capacidades.
El taller también ofrecerá orientaciones para diseñar respuestas educativas inclusivas, favoreciendo el desarrollo integral del alumnado con altas capacidades dentro del contexto ordinario del aula. Se abordarán casos prácticos, propuestas metodológicas y recursos aplicables que permitan transformar la práctica docente y potenciar el talento.
Una oportunidad para comprender mejor la diversidad del alumnado, derribar mitos y construir entornos educativos que impulsen el desarrollo del talento de todo el alumnado.
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