Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora VenezuelaEmpleo femeninoIncremento de los créditosAlquiler de coches entre particularesCelta: a contrarrelojArte menstrual
instagramlinkedin

X FORO DE EDUCACIÓN - FARO EDUCA

Litus Caleo: «Descubriendo el talento, más allá del rendimiento»

Litus Caleo, ponentes en el X Foro de Educación

Litus Caleo, ponentes en el X Foro de Educación / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El pedagogo Iago Fonseca y la psicóloga clínica María Pacín, codirectores de Litus Caleo, estarán en la X edición del Foro de Educación.

Taller formativo dirigido a docentes y profesionales de la educación. A través de un enfoque práctico y reflexivo, se abordarán los principales indicadores para la detección, así como herramientas y estrategias para una evaluación ajustada a las necesidades del alumnado de altas capacidades.

El taller también ofrecerá orientaciones para diseñar respuestas educativas inclusivas, favoreciendo el desarrollo integral del alumnado con altas capacidades dentro del contexto ordinario del aula. Se abordarán casos prácticos, propuestas metodológicas y recursos aplicables que permitan transformar la práctica docente y potenciar el talento.

Noticias relacionadas

Una oportunidad para comprender mejor la diversidad del alumnado, derribar mitos y construir entornos educativos que impulsen el desarrollo del talento de todo el alumnado.

Litus Caleo en redes

Compra tus entradas


18 y 19 de septiembre 2026 | Auditorio Mar de Vigo
Comprar
Comprar


TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
  2. Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
  3. Los conciertos se consolidan como una prioridad en el ocio juvenil: «A veces pido que me den la nómina antes»
  4. «No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»
  5. Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
  6. Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
  7. Mercadona estrena este martes en Galicia su nuevo modelo de tienda
  8. Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores

Litus Caleo: «Descubriendo el talento, más allá del rendimiento»

Litus Caleo: «Descubriendo el talento, más allá del rendimiento»

AGAMPI: «Habitar el caos: claves sensoriales para la diversidad en el aula»

AGAMPI: «Habitar el caos: claves sensoriales para la diversidad en el aula»

Antonio Rial Boubeta, psicólogo: «El uso seguro y saludable de la tecnología es una aspiración a la que no debemos renunciar»

Antonio Rial Boubeta, psicólogo: «El uso seguro y saludable de la tecnología es una aspiración a la que no debemos renunciar»

Diez años de Foro de Educación: las entradas con descuento de lanzamiento ya están a la venta

Diez años de Foro de Educación: las entradas con descuento de lanzamiento ya están a la venta

Familias y docentes hacen balance antes del X Foro Faro Educa con una certeza: para enseñar y educar no se puede dejar de aprender

Familias y docentes hacen balance antes del X Foro Faro Educa con una certeza: para enseñar y educar no se puede dejar de aprender

Un punto de encuentro para crear red y repensar la enseñanza

Un punto de encuentro para crear red y repensar la enseñanza

Pequeñas estrategias, grandes cambios

Pequeñas estrategias, grandes cambios

María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»

María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
Tracking Pixel Contents