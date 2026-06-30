Jesús Guillén y Anna Forés: «10×2 Neuroeducación. 10 años aprendiendo juntos»

En esta sesión recorreremos, desde tres miradas y tres voces unidas por una misma pasión, el fascinante camino del aprendizaje: aquello que nace de forma instintiva en el ser humano y, al mismo tiempo, la enorme dificultad que supone desaprender para volver a mirar, comprender y crecer.

A lo largo de este encuentro evocaremos cómo han evolucionado las ideas, las prácticas y las emociones que han acompañado estos diez años de congreso, diez años de preguntas, descubrimientos, encuentros y transformación colectiva. Presentaremos también los últimos estudios y avances en neuroeducación, poniendo en diálogo la ciencia, la experiencia y la realidad de las aulas y de las personas.

Pero estas ponencias serán, sobre todo, una celebración compartida: la de una comunidad que ha aprendido junta, que se ha atrevido a cuestionarse, a cambiar y a seguir soñando nuevas maneras de educar y de aprender. Miraremos hacia atrás con gratitud y hacia adelante con ilusión, conscientes de que el verdadero aprendizaje nunca termina.

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Diez años después, seguimos convencidos de que educar es uno de los retos más complejos y, a la vez, más profundamente humanos y apasionantes que existen.