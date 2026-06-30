X FORO DE EDUCACIÓN - FARO EDUCA
Chema Lázaro: «Océanos de singularidad: más allá de las aguas convencionales»
Vivimos en una época en la que la educación necesita navegar más allá de las rutas tradicionales. En esta ponencia, Chema propone explorar los océanos de singularidad: espacios educativos donde cada alumno puede desarrollar su talento, su curiosidad y su manera única de aprender.
A través de ejemplos reales de aula, proyectos interdisciplinarios y estrategias basadas en investigación educativa, la charla invita a repensar el papel de la escuela en un mundo complejo. Se abordarán temas como la personalización del aprendizaje, la enseñanza diferenciada, el desarrollo del talento y la creatividad, así como el papel del docente como diseñador de experiencias educativas significativas.
Más que una conferencia sobre educación, esta propuesta es una invitación a atreverse a cruzar las fronteras de lo convencional para descubrir nuevas formas de aprender, enseñar y construir comunidades educativas donde cada persona pueda desplegar su singularidad.
Bio del ponente
Chema Lázaro es maestro de Educación Primaria y coordinador metodológico en Escuela Ideo , tiene un Máster en Neurodidáctica (URJC); Máster en intervención de Altas Capacidades y detección del talento (UNIR) y fue ganador del Premio Nacional de Educación en 2013, Premio innovación URJC 2017 y Premio de innovación educativa en gamificación 2022.
Profesor en el Máster de Neuropsicología y educación en la UNIR y en el Master de Neuroeducación Avanzada en UB. Miembro de la cátedra de Neuroeducación de la UB.
Es, además, co-fundador de NIUCO educación, empresa del sector de la educación que apuesta por un cambio metodológico basado en los avances de la ciencia en el campo de la educación, neurodidáctica; a través de estos descubrimientos diseñamos nuevos escenarios de aprendizaje donde potenciar toda la neurofuncionalidad de nuestro cerebro.
Chema es creador del blog Pizarras Abiertas, emprendedor curioso y entusiasta de profesión, enamorado de la gente con pasión, deportista de vocación, aprendiz constante y soñador incansable.
Redes sociales
Twitter: https://twitter.com/lepetitpan
Instagram: @lepetitpan
Linkdin: https://www.linkedin.com/in/chemalazaro/
Web: www.niuco.es
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