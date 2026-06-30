X FORO DE EDUCACIÓN - FARO EDUCA
AGAMPI: «Habitar el caos: claves sensoriales para la diversidad en el aula»
¿Cómo aprende un cerebro que no puede filtrar el ruido de un fluorescente, el roce de una etiqueta o el murmullo del compañero de al lado? En muchas ocasiones, la barrera para el aprendizaje no está en la capacidad cognitiva del alumno, sino en un entorno escolar que no está sintonizado con su sistema nervioso. Lo que percibimos como falta de atención o disrupción suele ser el grito de auxilio de un niño en situación de sobrecarga.
En este taller, diseñado específicamente para el ecosistema escolar, convertiremos el aula en un laboratorio de experiencias. El objetivo es que docentes y familias dejen de ser meros observadores para convertirse en diseñadores de entornos facilitadores.
¿Qué descubriremos en este taller?
Radiografía del Aula: Analizaremos el impacto del entorno físico y sensorial en el aprendizaje. Aprenderemos a identificar los diferentes perfiles sensoriales presentes en una clase ordinaria y cómo estos influyen en la convivencia y el rendimiento académico.
Adaptación Real de Materiales: Trabajaremos de forma práctica en la transformación de materiales curriculares y de apoyo. Veremos cómo pequeñas modificaciones en el soporte, la textura o la presentación visual pueden eliminar barreras de acceso para alumnos con TEA, TDAH o hipersensibilidad.
El Aula como Refugio: Diseñaremos estrategias de regulación para implementar en el día a día escolar. Aprenderemos a crear "rincones de sintonización" y a utilizar herramientas de apoyo sensorial que ayuden al alumnado a recuperar el equilibrio sin necesidad de abandonar el aula.
«Una escuela que sintoniza con los sentidos de su alumnado es una escuela que garantiza el derecho a aprender en calma»
Objetivos:
Comprender la neurodiversidad desde la base sensorial para mejorar la gestión de aula.
Adquirir recursos técnicos para la adaptación de materiales y espacios de forma sencilla y económica.
Fomentar una cultura inclusiva donde el ajuste del entorno se vea como una herramienta de éxito para todo el grupo, no solo para el alumno con necesidades especiales.
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