Foro Faro Educa 2026: entradas ya a la venta para la décima edición con una mirada hacia los grandes retos de las aulas y las familias

El Foro de Educación alcanzará este mes de septiembre su décima edición y lo hará con una programación especial que mira al camino recorrido durante la última década. La cita, prevista para los días 18 y 19, volverá a convertirse en un punto de encuentro para madres, padres, familiares y docentes que buscan seguir formándose, compartir inquietudes y sentirse acompañados ante los desafíos que ya atraviesan y los que puedan llegar.

Diez ediciones después, el Foro de Educación mantiene intacto el espíritu con el que nació: recordar que para enseñar y educar no se puede dejar de aprender. En un contexto en el que las familias y los centros educativos conviven con nuevos retos, nuevas preguntas y nuevas realidades, el foro propone dos jornadas de ponencias y talleres pensadas para reflexionar, escuchar y encontrar herramientas útiles dentro y fuera de las aulas.

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18 y 19 de septiembre 2026 | Auditorio Mar de Vigo

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Durante la programación se abordarán algunos de los grandes temas que hoy marcan el presente de la educación. La diversidad, la convivencia, la salud mental, la tecnología, la adolescencia, la educación afectivo-sexual, la igualdad o los cambios que viven los centros educativos formarán parte de un programa que vuelve a poner el foco en las necesidades de quienes educan, acompañan y aprenden cada día.

La décima edición del Foro de Educación reunirá a profesionales, entidades y voces vinculadas al ámbito educativo y social. La programación contará con la participación de Jesús Guillén, Anna Forés, David Bueno, Marian Moreno, Son das Flores, Chema Lázaro y Antonio Rial Boubeta, en una programación que recupera algunas de las líneas más destacadas de la última década para volver a ponerlas sobre la mesa desde el presente.

También formarán parte de esta edición Pedro Feijóo, AGAMPI, Miguel Lois, Priscila Retamozo, Amada Traba, Manuel Isorna, Belén Montesa, UVIGO, Litus Caleo, Javier García García, Martín Camba, Ángel Carracedo, Patricia Fernández, Sonia Camino, Rocío Paraná, la Consellería de Educación y la Fundación Sergio Villar.

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Las entradas con el descuento de lanzamiento ya están a la venta para una cita que volverá a reunir a familias y docentes en torno a una idea compartida: educar es un proceso vivo, cambiante y colectivo. Por eso, el Foro de Educación celebra su décima edición mirando atrás para recoger lo mejor de estos años, pero también mirando hacia adelante, hacia todo aquello que la educación todavía tiene por delante.