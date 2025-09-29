Un punto de encuentro para crear red y repensar la enseñanza

Con un amplio programa de conferencias y talleres prácticos, el Foro de Educación organizado por FARO reunió a lo largo del fin de semana a una nutrida representación del sistema educativo, destacando especialmente la presencia de maestros y maestras de diversos ámbitos, si bien cada año más familias y personas ajenas a la esfera docente ganan terreno entre el público asistente y no faltan al evento.

Durante dos jornadas, el Auditorio Mar de Vigo se transformó en un gran punto de encuentro para distintos agentes de la comunidad educativa, en el que además del propio aprendizaje a través del ciclo de charlas impartidas por expertos de primer nivel vinculados a la docencia, a la sanidad y también al sector cultural, los participantes disfrutaron de un espacio de debate e intercambio de opiniones, así como de un lugar en el que poder crear red y establecer nuevos contactos a nivel autonómico.

Tras nueve ediciones, el Foro de Educación continúa consolidándose como la gran cita de la comunidad educativa en Galicia y, en lo que respecta a la programación, FARO reafirmó su compromiso con la educación y la sociedad actual diseñando un programa en el que gozaron de especial protagonismo temáticas de máxima actualidad, tales como la salud mental en la población infantojuvenil, el consumo de pornografía y la violencia sexual en la adolescencia, así como los nuevos modelos de enseñanza, que pasan desde fomentar la creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico en las aulas a no perder de vista la importancia de la alfabetización digital, mediática y audiovisual, así como la búsqueda de un mayor vínculo con el alumnado acercándose a ellos desde la escucha activa.

Pedro Fernández

Con un extenso programa, del que formaron parte especialistas como la vicepresidenta de la Sociedade Galega de Sexoloxía (Sogasex), Vanessa Rodríguez; la psiquiatra del Hospital Ramón y Cajal de Madrid María Velasco; el productor y director de cine y documentales Miguel Ángel Tobías; el catedrático de Lengua y Literatura Toni Solano o el doctor en Filosofía José Carlos Ruiz, entre otros, sin dejar de aportar un amplio contenido para invitar a los asistentes a repensar la enseñanza, abordar retos y problemáticas que surgen en las aulas, el Foro de Educación se caracterizó un año más por el ambiente distendido que se generó, especialmente gracias al tono próximo de charlas y talleres. En este sentido, cabe destacar que las formaciones prácticas, cuyo coste de un euro tenía fines benéficos, fueron uno de los grandes atractivos del foro, puesto que posibilitaron a los especialistas abarcar más áreas vinculadas a la enseñanza, al margen del ciclo de conferencias.

Durante la celebración del evento, que contó con el apoyo del Concello de Vigo, de la Diputación de Pontevedra, Xunta de Galicia, Universidade de Vigo, Vegalsa Eroski y FCC Medio Ambiente, destacó también la presencia de un punto de información de la Asociación Galega de Mestras e Mestres Pola Inclusión (Agampi), una entidad sin ánimo de lucro que impulsa acciones formativas dirigidas a personal del ámbito educativo y que nació del compromiso de profesionales de la Pedagogía Terapéutica de Galicia con la voluntad de mejorar las prácticas docentes en las aulas, así como defender la figura del profesorado de Pedagogía Terapéutica y sus saberes. Así, la asociación que ampara a un amplio grupo de profesionales de la educación preocupados por la inclusión educativa tuvo la oportunidad de facilitar información sobre su cometido a los asistentes.

Tras dos intensas jornadas, el Foro de Educación clausuró con éxito su novena edición en la que, como novedad, destacó que la asistencia fue reconocida por parte de la Consellería de Educación como formación homologada.